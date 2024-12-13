Ісус Христос там лежить на арафатці.

О, що значить, коли церквою рулить єзуїт! Вміє вишукано плюнути на плечі.

Операцію Ізраїлю в Газі Франциск називав геноцидом, як й інші ватиканські бонзи.

Але ж євреї не християни, що їм до Христа на арафатці?

Але ж Христос — єврей!

Ось й нагода інструменталізувати свою набуту віру — християнство, на службу істинній — криптокомунізму, який сповідує "червоний папа".

Арафаткою русскіє назвали традиційну арабську хустку куфію, яку носив терорист Ясір Арафат.

Одним зі спонсорів Вертепу у Ватикані є Організація визволення Палестини, яка вбила тьму людей, і яку заснував Ясір Арафат. А також КГБ СССР.

Я колись був у Вифлеємі, там на різдвяній ялинці висів портрет Ясіра Арафата, а під нею, під землею, розташовані ті самі ясла, в яких лежав маленький Христос.

Тільки хіба міг він тоді знати, що колись Його Церква сама стане вертепом?

Але не тим обрядовим, яким його знаємо з дитинства, а в тому первісному значенні.

Укриттям розбійників. Просто в наш час — політичних. Читайте також: Україна почала побудову нового світового порядку

Це не вертеп у Ватикані, це вже давно Ватиканський вертеп.

Ми вперше явно це побачили ще у 2022 році, на Хресній дорозі русскої та хахлушкі.

Тепер хай євреї побачать. Хоча їм пофіг. Вони — не християни.

Втім, як і товаріщь Бергольйо.

Йому пасує арафатка. Під косоворотку. Був би живим Пол Пот міг би й замість сутани — сампот.