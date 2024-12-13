Ісус на арафатці
Ватикан виставив в себе Вертеп. До нього прийшов Франциск*
Ісус Христос там лежить на арафатці.
О, що значить, коли церквою рулить єзуїт! Вміє вишукано плюнути на плечі.
Операцію Ізраїлю в Газі Франциск називав геноцидом, як й інші ватиканські бонзи.
Але ж євреї не християни, що їм до Христа на арафатці?
Але ж Христос — єврей!
Ось й нагода інструменталізувати свою набуту віру — християнство, на службу істинній — криптокомунізму, який сповідує "червоний папа".
Арафаткою русскіє назвали традиційну арабську хустку куфію, яку носив терорист Ясір Арафат.
Одним зі спонсорів Вертепу у Ватикані є Організація визволення Палестини, яка вбила тьму людей, і яку заснував Ясір Арафат. А також КГБ СССР.
Я колись був у Вифлеємі, там на різдвяній ялинці висів портрет Ясіра Арафата, а під нею, під землею, розташовані ті самі ясла, в яких лежав маленький Христос.
Тільки хіба міг він тоді знати, що колись Його Церква сама стане вертепом?
Але не тим обрядовим, яким його знаємо з дитинства, а в тому первісному значенні.
Укриттям розбійників. Просто в наш час — політичних.
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Це не вертеп у Ватикані, це вже давно Ватиканський вертеп.
Ми вперше явно це побачили ще у 2022 році, на Хресній дорозі русскої та хахлушкі.
Тепер хай євреї побачать. Хоча їм пофіг. Вони — не християни.
Втім, як і товаріщь Бергольйо.
Йому пасує арафатка. Під косоворотку. Був би живим Пол Пот міг би й замість сутани — сампот.
"Цей дім був захистом для сиріт та притулком для покинутих, а цей син обернув його на вертеп розбійників" (1781 рік, Фрідріх Шиллер, "Розбійники").
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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