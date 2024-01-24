Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кейс Мазепи: Це про тиск на великі бізнес-групи
OPINION

Кейс Мазепи: Це про тиск на великі бізнес-групи

Дана Ярова
24 січня, 2024 середа
12:05
Погляд Дана Ярова

Справа Ігоря Мазепи - це не про нього, це про те, хто в країні головний. І це дуже і дуже нехороший тренд

Всі написали про Ігоря Мазепу?

Тепер напишу я.

У 2006-2008 роках я працювала з Ігорем в Concorde Capital.

Хто глибоко в фінансовій темі, знають, що в Україні було завжди два провідних інвест-банки: Concorde Capital, Dragon Capital. Все.

Все інше було несерйозно.

Так от. Dragon Capital завжди спеціалізувався на обслуговуванні бізнесів з іноземними інвестиціями. Чим займається і зараз.

Читайте також: Мир хатам, війна палацам. Про що хотіли сказати палії будинку Мазепи?

Concorde Capital обслуговував українські бізнеси, Специфіка та підхід Мазепи був в тому, що Concorde Capital обслуговував бізнеси абсолютно різних політичних кланів. Інколи діаметрально протилежних. Тобто абсолютно всі величезні бізнесові групи користувались роками, а деякі й десятиріччями послугами Ігоря Мазепи.

Чи були в роботі Concorde Capital якісь схеми, якими могли б зацікавитись правоохоронні органи? Хто його знає. Компанія проходила самі відомі міжнародні аудити не те що щорічно, а щоквартально. Бо в цьому специфіка фондового ринку, навіть не в нашій країні, а на західних майданчиках цінних паперів, де працював Concorde Capital. Це міжнародні вимоги. Без них вийти на міжнародні ринки неможливо.

Але те, за що його затримало Державне бюро розслідувань, досить смішно, як на мене.

Про що це затримання для мене?

Зараз поясню.

Повертаємось до того, що Мазепа працював абсолютно з усіма величезними бізнес-групами, це такий собі сигнал всім, з ким він працював, на кшталт: "Любі наші, з вами ми зробимо те саме, якщо не будете йти в ногу з членами політбюро".

Читайте також: Чому історія Мазепи матиме для України невтішні наслідки

Я не хочу описувати своє особисте ставлення до Ігоря. У нас були різні епізоди, але через 12 років після того, як я пішла з Concorde Capital, ми з ним зустрілись на економічному форумі, де виступав і він, і я. Під час форуму Ігор підійшов до мене зі словами: "Ти правильно зробила, що пішла від мене. Якби не пішла, ти б не стала тією, ким ти стала".

Але це лірика.

А якщо серйозно, я щось не зрозуміла, в якому місці ми починаємо змінюватись з демократичної країни в країну з повзучим, як лишай, тоталітаризмом?

Чому у мене такі висновки? Бо я розумію, що справа Ігоря Мазепи - це не про нього, це про те, хто в країні головний. І це дуже і дуже нехороший тренд.

І основне, те, що я бачу останнім часом, як бойові дії переміщуються в кабінети правоохоронних органів. Ні, це не про злодіїв та корупціонерів. Це про інше. Це про тиск на бізнес. Це про тиск на великі бізнес-групи. Це про те, у кого довший.

Так от, шановні представники різних правоохоронних органів. Я знаю, дуже добре, що там де треба — ви не бачите навіть документів зі складом злочинів, які вам приносять, і пускаєте їх в шредер.

Але ви дуже "суперово" відпрацьовуєте ті задачі, які вам нарізають зверху, і кошмарите тих, по кому стоїть задача. Ми це вже бачили всі неодноразово.

Можна, звісно, в це бавитись, але, наскільки я памʼятаю, ви вже процедуру люстрації якось проходили.

Ні на що не натякаю. Але…

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ, радниця заступника міністра оборони

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
бізнес
корупція в Україні
НАБУ
ДБР
Читайте також:
Пєсков та Путін
24 січня, 2024 середа
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
збита ракета, Київ 9 травня
23 січня, 2024 вiвторок
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
Трамп і Байден
24 січня, 2024 середа
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
13:11
білорусь та Україна
На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців
13:04
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
12:59
Законопроєкт про множинне громадянство: у Міграційній службі пояснили, хто з росіян зможе отримати український паспорт
12:59
росія прапор занепад
У РФ планують відбирати майно за критику армії і війни: розвідка Британії назвала мету російської влади
12:43
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
Раян Гослінг розкритикував "Оскар" за відсутність головної акторки та режисерки "Барбі" серед номінантів
12:40
прикордонник
У Мінкульті розповіли, скільки діячів культури не повернулися з-за кордону після видачі дозволу на виїзд
12:33
Данія
Данія надасть 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ й Міноборони України
12:33
Українська веслувальниця Людмила Лузан
“Я мрію в Парижі почути гімн України”: українська веслувальниця Людмила Лузан готується до Олімпійських ігор 2024
12:32
Ексклюзив
Роберт Фіцо і Віктор Орбан
Фіцо, як і Орбан, втрапив у популістичну пастку, - експерт-міжнародник Тужанський
12:22
Оновлено
Роберт Фіцо і Денис Шмигаль
Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: що обговорюватимуть
12:19
СБУ оголосила підозру в пособництві у веденні війни гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ Обносову
12:15
ЗСУ, мобілізація
Мінкульт пояснив, кого з діячів культури в Україні можуть забронювати від мобілізації
12:13
Ексклюзив
ID-картка, паспорт
"Підігрує пропаганді РФ": експерт Магера про законопроєкт щодо множинного громадянства
12:09
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 січня від Наталки Діденко
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє України в руках Заходу та занепокоєння українців щодо ППО на тлі останніх російських обстрілів. Акценти світових ЗМІ 24 січня
11:59
електроенергія
Польща аварійно надала Україні надлишки електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 24 січня
11:49
Латвія
Латвія відправить Україні ще одну партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
11:33
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах
11:30
Bank of Cyprus - найбільший банк Кіпру
Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії
11:30
Ілюстративне фото
У Польщі розпочалися великі протести фермерів проти імпорту з України
11:12
На фото: "Золота малина"
Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно
11:10
Огляд
Карта. Заставочна_2401
Карта бойових дій за період  17-24 січня: Росія почала третій етап наступу, а ЗСУ мають нову далекобійну зброю
11:03
Оновлено
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених
10:52
СБУ затримала ворожого агента, який допомагав окупантам уразити штаби ЗСУ поблизу Авдіївки
10:51
Оновлено
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку, його замінить віцеспікер Міхай Попсой
10:44
консерви
На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів
10:38
школа
За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл, ще 200 зруйновані
10:34
Оновлено
Наслідки вечірнього удару по Харкову 23 січня: поранено 9 людей, пошкоджена наукова установа
10:30
Ллойд Остін
У Пентагоні розповіли про стан Остіна: "Одужує та проходить фізіотерапію"
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:20
Херсонщина
Росіяни ввечері 23 січня вдарили по Бериславу: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка
10:16
Оновлено
Трамп і Байден
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
10:13
В окупований Севастополь прибув великий десантний корабель РФ, - "Атеш"
10:05
OPINION
Ігор Танчин
А зранку вони прокинулися…
10:00
шевченківська премія
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів
10:00
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:51
Ексклюзив
окупанти
На півдні Авдіївки окупанти мають незначні успіхи, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:50
Путін та Кім Чен Ин
Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР
09:44
Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії
09:36
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Кринки - яскравий приклад технологічних можливостей ЗСУ, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV