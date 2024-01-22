Він утомився бути під пресингом силовиків, які хочуть на ньому заробити грошей, утомився від того, що силовиків можуть найняти конкуренти, щоб із ним розправитися, та від того, що система так побудована, що без хабаря неможливо нічого зробити. Втомився й від того, що влада вічно тисне на бізнес, щоб через страх отримати лояльність від власників бізнесу. Він так утомився, що в 2013 році розпродав всі свої активи та поїхав з України, залишив тут лише квартиру в центрі Києва. Наприкінці 2021 року він приїхав оформлювати продаж останнього активу, який у нього був, — квартиру.

За чашкою кави він розповів про свій бізнес у Європі. Сказав, що податків платить більше, ніж в Україні, прибуток менше, ніж в Україні, але все стабільно, а він щасливий, тому що всі правила гри зрозумілі та прозорі. І йому це дуже подобається.

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"Ніхто до мене не прийде завтра, тому що хтось за це заплатив чи я відкрито симпатизую опозиції. Ніхто не буде проводити маски-шоу, щоб залякати та вибити долю в компанії для якоїсь дружини прокурора чи брата генерала СБУ.

Там теж не все легко, але все за офіційною процедурою — від дозволів до ліцензій. За весь час з мене ніхто нічого не просив. Нічого! Слава, гроші люблять тишу, а податки – прозорість і зрозумілий закон", — нагадав він мені слова Джона Рокфеллера. Після цього він продав квартиру й повернувся до Іспанії.

Я пригадав цю історію після того, як відбулися події з затриманням Ігоря Мазепи. І в мене немає навіть сумніву в тому, що ми бачимо сценарій виконання замовлення. Я не знаю, хто саме замовник, але добре розумію, що показова брутальність у затриманні Мазепи та навмисні процесуальні порушення були з дозволу влади. Затримання на кордоні, маски-шоу, вибиті двері, зламані сейфи, етапування від кордону до Києва — все це сигнал від влади бізнесу. А ще - це дуже поганий дзвіночок. Настільки поганий, що його звук почули на Заході. Поясню суть справи, що з нею не так.

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По суті, Мазепа звинувачується в тому, що він 10 років тому купив землю та збудував котеджне містечко. Розумієте? Справі 10 років. Але у 2020 році до справи додали епізод про купівлю Мазепою у ряду громадян 2,4 гектара землі, які експертиза наприкінці 2023 року визнала землями водного фонду, що не підлягають приватизації.

Ще раз: Мазепа купив цю землю в приватних осіб, на вторинному ринку. Тому намагання звинуватити його у злочині — це те ж саме, що намагання звинуватити вас у контрабанди за те, що ви купили в магазині пляшку алкоголю, до якого є підозри у митників і податківців. У Мазепи так само.

І якби правоохоронці дійсно хотіли покарати винних, то вони б зібрали докази й після того оголосили б підозру чиновникам, які здійснили незаконне відчуження землі та порушили закон. Після цього арешт землі через суд, скасування всіх рішень про продаж землі та повернення її у власність держави. Але всього цього немає, і ми розуміємо, що ціль інша — на прикладі Мазепи провести залякування та "виховання" бізнесу. І велике питання до обшуків, які були проведені без рішення слідчого судді. Закон допускає подібні дії лише "у невідкладних випадках, пов’язаних із урятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину". Наприклад, коли мова йде про вбивцю, ґвалтівника або втікача. Цікаво, ким тут бачать Мазепу? Чи процесуальні норми в Україні вже не важливі й у нас замість сили права діє право сили, як у Росії?

Ця історія буде мати для України великі наслідки. І вже зараз можна зрозуміти, що влада таким показовим шоу говорить бізнесу, що він не має права казати про корупцію та тиск на бізнес з боку силових органів. Бізнес повинен бути лояльним і покірним тим, хто сьогодні є владою в Україні. І це нова реальність після нещодавньої атаки на журналістів-розслідувачів і заяви секретаря РНБО Данілова, що в нас немає опозиції. А ще схоже, що треба чекати на заяву, що в нас немає приватного бізнесу. Окрім "Кварталу".

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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