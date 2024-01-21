І це не страх, який викликаний боротьбою за справедливість. Це Страх, який базується на тому, що ніхто в українському бізнесі не довіряє силовим органам. І не вважає, що їх дії продиктовані боротьбою за право і законність.

І це основна проблема. Навіть бізнесмени із репутацією Мазепи мають довіри в рази більше, ніж силові органи. А це ненормально.

Про що думає бізнес, коли чує про арешт Мазепи. Основні версії вкладаються в перелік: силовики вирішили заробити або силовики виконують замовлення когось із конкурентів — колишніх партнерів Мазепи. Звісно, щоб також заробити. І навіть досить специфічна версія про політичні переслідування (а порівняння Мазепи із Ходорковським все ж таки виглядає дуже натягнуто) збирає більше прихильників ніж те, що ДБР просто робить свою роботу.

Головна проблема — недовіра.

Звідки ця проблема виникла? Бо ДБР, як і БЕБ, були нещодавно сформовані, але не як незалежні інститути. Не було чесних і прозорих конкурсів. Не було контролю громадськості та наших західних партнерів. Ці інституції будувались як продовження чиїхось рук. У найгірших традиціях українського інституційного будівництва. І зараз, навіть якщо пальчики на цих руках діють самостійно, всі завжди очікують, що вони виконують поставлене завдання. Отакі от шаловліві ручки.

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Чи можна це змінити? Вже ні. Тільки перезавантаження і побудова інституцій з нуля зможе створити основу для довіри. Але побудова вже під контролем наших західних партнерів. З чесними конкурсами. З прозорим підходом до формування.

Мати ручні силові органи дуже зручно. Поки ти маєш владу. А потім, коли ти її втрачаєш, то починаєш дуже жалкувати про те, що не створив справжню інституцію. Та й поки ти при владі всі будуть бачити твою роль у будь-якій лажі, яка буде йти від таких органів. А вона буде. Можна в цьому не сумніватись. І навіть якщо в один день одна людина в цьому органі раптом вирішить працювати по закону і задля справедливості, ніхто в це не повірить. Бо немає довіри.

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А зараз це ще й підточує підтримку збоку Заходу. Бо такі акції силовиків потрапляють на шпальти провідних світових ЗМІ й точно будуть використані російською пропагандою, яка отримає ще один аргумент для своєї тези про те, що Україна не варта того, щоб за неї боротися. Була б довіра до силовиків, не було б таких заголовків.

Довіра — це основа в сучасному світі. І це треба нарешті зрозуміти й прийняти.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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