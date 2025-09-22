Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд Хто перетворює Україну в країну фейків
OPINION

Хто перетворює Україну в країну фейків

Вікторія Сюмар
22 вересня, 2025 понедiлок
10:00
Погляд

Володимир Зеленський не дарма своє життя до політики писав сценарії. Бо що таке сценарій? Це фейк, але правдоподібно розказаний

Зміст

Саме він замовник і автор сценарію зі знищення НАБУ і САП. Але при цьому всі чомусь удають, що це якісь депутати не розібралися за що голосували. 

Саме він знищив в Україні телебачення і свободу слова, посадивши частину телеканалів на голку бюджетного фінансування в обмін на свою цензуру, а іншу частину каналів наказав вирубити з ефіру. І плювати він хотів на всі ці резолюції Європарламенту. Бо контроль над інформаційним простором для нього — це контроль над вашими умами, а значить — влада. 

Саме він благословив створення країни фейків і анонімної телеграм-реальності. Де можна сказати будь-яку брехню щодо будь-кого і нікому за це нічого не буде, бо ж все це — аноніми. 

Але ні, ми знаємо і розкажемо, хто саме стоїть за яким телеграм-каналом. Хоч насправді більшість з їх власників просто мають підряди за крипту з Офісом президента і за корупційну абонплату на місяць виставляють "любе" на тих, кого Банкова призначила своїм ворогом.

За останній час я прочитала про себе і свою родину стільки цікавого, що вже заплуталася трохи — від того, чиєю коханкою мене не називали, до чийого лише тіла не клеїли моє фото, чи як не принижували. Аж до того, що фейки про мою родину виходять якісь надто заплутані. Треба вже визначитися: чи мій чоловік не служив, чи організовував мʼясні штурми? Бо воно якось одне з одним не сильно в'яжеться. Та і за мʼясні штурми в українській  армії радше підвищують, а не звільняють… І вишуканий цинізм в тому, що все це пишуть люди, які ні дня не були в армії, які не знищили жодного ворога, але вилизують дупи окремих можновладців до дір.

Та і дрони мали б напевно підіймати на фронті, а не над давно задекларованими будинками депутатів. Бо варто займатися диверсантами та найманими вбивцями, а не українськими політиками, які все своє життя займали проукраїнську і продержавницьку позицію. Бо за своїм "хобі", за стеженнями за Порошенком ви пропускаєте вбивство Андрія Парубія, яке росіянами готувалося понад рік…

Для поширення цього гі*на Банкова створила цілу імперію брехні — свої тг-канали-мільйонники, групи в соцмережах, сітки в тік-току з ноунеймів, які гнівним голосом кидають гі*но на вентилятор на Порошенка, Залужного, Шабуніна і будь-кого з тих, хто становить загрозу безмежній і монопольній владі Зеленського. 

Там нема фактів, нема логіки. Там суто примітивні емоції. Але їх треба якомога більше, аби люди за цим всім гі*ном не мали ні секунди, щоб осмислити реальність, в якій вони опинилися у 2025 році. 

А це реальність страху і безвиході. Реальність в неспроможності досягнути дипломатичних результатів беззмістовними самітами миру і нездатності збудувати банальне забезпечення армії технологічною зброєю. 

Але замість того щоб обʼєднувати країну і працювати над реальним розв'язанням проблем, вся ця гоп-компанія Офісу займається продукуванням фейків і їх вкидами в голови людей. 

Серіал триває. Він вже давно перетворився з комедійного під гаслом "хоч поржом" до жанру трагічного хорору. 

І ніхто не вдається в питання, що всі ці загиблі люди — не масовка, вони реальні. Про українців та країну  інколи треба думати більше, ніж про свою безмежну владу, яка так сподобалася і яку ці люди не збираються віддавати…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАБУ
фейк
Telegram
