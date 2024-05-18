Тому що на поклін до зовнішнього управлінця треба приїжджати підготовленими.

А ще цікаво, що китайці відправили всю делегацію в Харбін.

А загалом, позбавляймося вже ілюзій, що ніби в політиці КНР є щось неочевидне. І ніби китайці можуть стати якимось чарівним засобом тиску на Путіна чи фактором розв'язання наших проблем.

Читайте також: Війна РФ проти України може спричинити черговий конфлікт між Китаєм та США

Китай однозначно хоче, щоб Путін зберіг загарбані в Україні землі. І щоб вийшов з війни поскубаним, але переможцем. Це стратегічний інтерес Китаю. Тому що може стати прецедентом для загарбання Тайваню.

І чого вже точно не треба Китаю — це перемоги України, нашої незалежності від РФ та прозахідного курсу. Тому там немає ніякого "все неоднозначно". Там є однозначний союзник РФ. До того ж підступний і могутній.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.