Китай хоче перемоги в Україні
Держдума, виявляється, працювала в авральному режимі, щоб Путін поїхав до Китаю з новим урядом
Тому що на поклін до зовнішнього управлінця треба приїжджати підготовленими.
А ще цікаво, що китайці відправили всю делегацію в Харбін.
А загалом, позбавляймося вже ілюзій, що ніби в політиці КНР є щось неочевидне. І ніби китайці можуть стати якимось чарівним засобом тиску на Путіна чи фактором розв'язання наших проблем.
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Китай однозначно хоче, щоб Путін зберіг загарбані в Україні землі. І щоб вийшов з війни поскубаним, але переможцем. Це стратегічний інтерес Китаю. Тому що може стати прецедентом для загарбання Тайваню.
І чого вже точно не треба Китаю — це перемоги України, нашої незалежності від РФ та прозахідного курсу. Тому там немає ніякого "все неоднозначно". Там є однозначний союзник РФ. До того ж підступний і могутній.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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