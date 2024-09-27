Дивна, просто надкосмічна швидкість від обіс*аних по самі брови, тремтячих від страху істот, які щосили драпали в бік кордону із країнами ЄС, до надутих щік та гучних заяв в бік військових.

Якщо ці товстолобики забули Київ кінця лютого, то військові не забули. І ніколи не забудуть. Повністю порожнє місто.

Вжуххххх! І від учорашньої купи людей на вулицях, в магазинах, барах, ресторанах. спортзалах, мешканців та гостей міста, які пересувались за кермом у своїй автівці… до повністю порожнього міста. Всього за пару днів. Лише блокпости, автівки військових і поодинокі цивільні, які хотіли якомога швидше опинитись за дверима своєї квартири. Бо комусь здавалось, що там безпечніше. А на підступах до міста лилась кров. Річками та водоспадами. Українське військо билось на смерть, за місто та за країну. І встояло! Сплативши шалену ціну у тому числі за ті йоб*ні шашлики, але встояли!

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Заради чого? Аби через два роки якась стероїдна істота ставила умови військовим, які попри все продовжують битись за свою країну?

Так ось! Послухайте мене ті, у кого в голові окрім "жрать, спать, бухать, срать и еб*ть", більше нічого немає. Війна колись закінчиться. Все в цьому житті закінчується. А потім так. Потім будуть вибори. Як президента, так і парламенту.

І ось, що я вам скажу. Із шаленою часткою вірогідності до влади в цій країні прийдуть… військові. І президент буде інший. Гра в "та він навчиться", дуже дорого нам обходиться. Але мова зараз про Верховну Раду. Безумовно, що серед парламентарів буде чимало професійних політиків, без них ніяк. Але більшість парламенту займуть військові та волонтери. І будуть певні висновки та зроблені відповідні зміни до закону. І можу вас завірити, що ці зміни любителям підіймати руку на людей в пікселі та ставити умови війську, точно не сподобаються.

Ах да! Ледве не забув! Служити в армії будуть всі. Щоби потім нікому не довелось воювати!

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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