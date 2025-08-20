Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
Зустріч Путін - Зеленський практично неможлива до зустрічі Путін — Сі
Попри спроби бліцкригу Трампа зробити цю зустріч до візиту Путіна в Китай, Кремль робить все від себе залежне, щоб затягнути час.
Де-факто зараз ми бачимо найнижчий рівень суверенітету РФ за всі роки правління Путіна. Він іде до Сі з проханням дозволити йому продовжувати СВО.
Після Аляски росіяни офіційно запропонували КНР стати гарантом угоди. В перекладі на людську мову це означає, що Путін захотів запропонувати себе у ролі такого собі умовного посередника між Китаєм та США. Правда, він може запропонувати тільки спільні проєкти в північноморському шляху та розробці Арктики.
Читайте також: Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
Путін не просто визнає, що він не може бути третім полюсом світу. Він визнає, що потребує подвійного протекторату, щоб одна зі сторін його не розчавила. Особливо, зважаючи на технологічну відсталість і неспроможність РФ будувати так звану суверенну економіку.
Для нас це більш позитивний, ніж негативний сигнал. Обидві сторони (Китай і США) не хочуть поразки України. І обом точно не потрібна перемога Росії. Водночас в обох випадках ми маємо труднощі з комунікацією. В Пекіні у нас її де-факто, немає. У Вашингтоні ми розмовляємо через посередників.
Поки все більше стає схожим, що долю цієї війни вирішуватимуть переговори США - Китай.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
