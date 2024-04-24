Консульства і ухилянти: чи має влада право на помилку?
Спочатку вони відкривають корупційний магазин, через який купа ухилянтів купує виїзд по системі "Шлях" або через дозволи інших державних органів і втікає за кордон. Десятками тисяч
Далі вони починають звинувачувати втікачів у відсутності патріотизму і без законних підстав та без попередження закривають їм доступ до консульських послуг.
Потім вони будуть бідкатись через купу судових позовів, в тому числі в ЄСПЛ. Бо наразі закрили доступ до консульських послуг не тільки ухилянтам, а всім, включно з громадянами, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні, з особами з інвалідністю та громадянами, що доглядають за особами з інвалідністю, батьками-одинаками неповнолітніх і так далі.
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Але ж влада у нас, як завжди, робить все правильно. І вобше, треба слухатись, бо так треба. А що стало причиною, то, як писали на футболках - "Маю право на помилку". Особливо після підрахунку хабарів.
Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України
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