Далі вони починають звинувачувати втікачів у відсутності патріотизму і без законних підстав та без попередження закривають їм доступ до консульських послуг.

Потім вони будуть бідкатись через купу судових позовів, в тому числі в ЄСПЛ. Бо наразі закрили доступ до консульських послуг не тільки ухилянтам, а всім, включно з громадянами, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні, з особами з інвалідністю та громадянами, що доглядають за особами з інвалідністю, батьками-одинаками неповнолітніх і так далі.

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Але ж влада у нас, як завжди, робить все правильно. І вобше, треба слухатись, бо так треба. А що стало причиною, то, як писали на футболках - "Маю право на помилку". Особливо після підрахунку хабарів.

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Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України

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