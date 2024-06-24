Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Крах Росії: огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй
OPINION

Крах Росії: огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй

Олег Манчура
24 червня, 2024 понедiлок
16:02
Погляд Олег Манчура

Не варто розпачати, що Дагестан так швидко погасили

Зміст

Желтоксан 1986 в Казахстані теж тривав недовго, але далі були:

  • Ферганська долина, Андижан;
  • Ошська різанина;
  • Баку;
  • Вільнюс;
  • Джелалабад;
  • Ленкорань;
  • Тбілісі;
  • Рига.
  • Врешті: Татарстан, Ічкерія.

Кожен випадок був іншим: Рига та Тбілісі не були схожі на Ферганську долину та Ошську різанину.

Але суть одна.

Імперія завжди згорає в своєму серці, але запалюється по краях.

Від Алмати та Караганди 1986 до Москви 1991 мусило минути п'ять років.

Читайте також: Путін і друге пришестя Христа

Центр найдовше тримає марку стабільності, там до останнього зберігають спокій.

І лише після того, як все сталося можна визначити момент, коли все сталося.

А в них вже стався Пріґожин, перший Дагестан, Башкоростан.

Русскіє геніальні майстри пропаганди. Вони вміють начакловувати ілюзію. Їм виходить тримати покер-фейс.

А ось коли все запряжеться і нарешті поїде:

- Єхалі на тройке с бубєнцамі;

а вдалі мєлькалі огонькі.

Ось тоді огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй.

Ця імперія ще могла спокійно протягнути зо пів століття.

Читайте також: Чи є логіка в правлінні Путіна

Путін вкоротив їй віку десь на дві третини.

Але навіть зараз ще може вискочити з тройки й дотягнути смерть імперії хоча б до своєї смерті.

Тільки, здається, він вирішив йти до кінця.

І вбити імперію ще до тридцятих.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Чечня
Читайте також:
Пожежа у церкві в Махачкалі після збройного нападу (23 червня 20204 року)
24 червня, 2024 понедiлок
У Дагестані обстріляли 2 церкви, підпалили синагогу та вбили священника РПЦ. Нападом керували сини голови району
Російські полонені в Україні
23 червня, 2024 неділя
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
гроза
23 червня, 2024 неділя
Де 24 червня в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.86
  • EUR
    Купівля 43.25
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
24 червня
16:29
Оновлено
Вибух
РФ обстріляла Херсонщину: у власній домівці загинула жінка, поранено чоловіка
16:16
Підготував понад 40 тис. бойовиків: СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна
16:11
Віктор Янукович
Справи Майдану: Суд розпочав підготовче засідання у справі президента-втікача Януковича та членів його злочинної групи
16:09
Тамайо Перрі в "Піратах Карибського моря"
Актор "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі загинув через напад акули під час серфінгу
15:57
Німеччина Україна
Німеччина заявила, що не депортуватиме безробітних українців
15:54
Одруження через скайп
Шлюб онлайн: у Дії одружилися перші пари
15:36
відключення електроенергії
Укренерго збільшило обсяг обмежень для низки регіонів: ситуація в енергосистемі станом на 24 червня
15:35
У ЄС звинувачують Apple у порушенні європейських технологічних правил
15:26
Інтерв’ю
Лешек Бальцерович
Patriot і реформи — це два ключі до перемоги України, - Лешек Бальцерович
15:22
Ексклюзив
окупанти
Росіяни накопичують сили для наступу на півдні Запорізької області, - військовий експерт Селезньов
15:16
Оновлено
санкції проти Росії
ЄС оголосив про 14-й пакет санкцій проти 116 фізичних та юридичних осіб РФ. Реакція України
15:06
ЄС
ЄС схвалив надання Україні до 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ, - Politico
14:48
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 4 людини, 34 поранені
14:36
Оновлено
Росіяни 24 червня обстріляли будинок у Торецьку
Росіяни зранку обстріляли Донеччину: загинули 2 людини, ще двох поранено
14:34
Ексклюзив
кримський міст
Крим можливо звільнити відносно невеликими зусиллями, - військовий експерт Селезньов
14:24
Росіяни 22 червня здійснювали пуски "калібрів" з Чорного, а не з Азовського моря, - Плетенчук
14:24
Оновлено
Атака РФ на Одесу 24 червня
РФ атакувала Одесу ракетами зранку 24 червня: є постраждалі
14:04
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав дату початку переговорів щодо вступу України в ЄС
14:01
OPINION
Юрій Фізер
"Тефлоновий" Марк, або Хто очолить НАТО?
13:52
Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників
13:49
Оновлено
Мануела Швезіг
До Києва прибула очільниця федеральної ради Німеччини Швезіг
13:43
Оновлено
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, найгарячіше - на Сіверському та Покровському напрямках
13:42
У Північній Македонії призначили новий уряд
У Північній Македонії призначили новий уряд: прем'єр пообіцяв підтримувати Україну
13:34
Тайвань підтримує Україну
Українські школи змагаються за інноваційність: на проєкт з комп’ютеризації за тиждень подали 72 заявки
13:32
Огляд
збірна Німеччини, Євро-2024
На Євро-2024 визначилися перші учасники плей-офф, Роналду побив рекорд ЧЄ, а Ф'юрі потрапив у скандал через пиятику. Головні новини світового спорту за тиждень
13:07
Хімічна зброя
Росіяни у травні 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ
13:02
Жозеп Боррель
Закон про іноагентів у Грузії: в ЄС пригрозили "зачинити двері" для країни, якщо влада продовжить таку політику
12:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що Україна може отримати 2,5 млрд євро прибутків від активів РФ
12:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 червня: скільки коштують долар і євро
12:00
OPINION
Юрій Мельник, адвокат і учасник громадської ініціативи "Голка"
Радники як химери будинку на Банковій. Що варто змінювати в Офісі не Єрмака?
11:41
вітер
Де чекати на сильний вітер, а де можливі грозові дощі: прогноз погоди на 25 червня від Наталки Діденко
11:31
Кава
Китайські вчені з'ясували, що кава може компенсувати шкоду від сидячого способу життя
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ просить бити західною зброєю по авіабазах на території РФ та що буде з електрикою зимою. Акценти світових ЗМІ 24 червня
11:04
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Чергове нагадування, що Крим - це Україна": нардеп Чийгоз про вибухи в Севастополі
11:02
Хезбола, Ліван
Проіранські чиновники та "Хезболла" кажуть про тисячі бойовиків, готових воювати проти Ізраїлю на кордоні Лівану, - Politico
10:47
армія Білорусі
У ДПСУ оцінили небезпеку раптової перевірки армії Білорусі біля кордону з Україною
10:37
На Харківщині автівка підірвалася на російській міні: загинули жінка і чоловік
На Харківщині автівка підірвалася на російській міні: загинули жінка і чоловік
10:08
OPINION
Борис Бабін
ЄСПЛ починає виносити рішення у справах проти Росії
09:48
Кирило Буданов
Удари по російських НПЗ не переламають хід війни, але вплинуть на військову складову, - Буданов
09:28
Ексклюзив
ЗСУ
Покровський напрямок - найпріоритетніший для окупантів, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV