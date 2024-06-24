Крах Росії: огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй
Не варто розпачати, що Дагестан так швидко погасили
Желтоксан 1986 в Казахстані теж тривав недовго, але далі були:
- Ферганська долина, Андижан;
- Ошська різанина;
- Баку;
- Вільнюс;
- Джелалабад;
- Ленкорань;
- Тбілісі;
- Рига.
- Врешті: Татарстан, Ічкерія.
Кожен випадок був іншим: Рига та Тбілісі не були схожі на Ферганську долину та Ошську різанину.
Але суть одна.
Імперія завжди згорає в своєму серці, але запалюється по краях.
Від Алмати та Караганди 1986 до Москви 1991 мусило минути п'ять років.
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Центр найдовше тримає марку стабільності, там до останнього зберігають спокій.
І лише після того, як все сталося можна визначити момент, коли все сталося.
А в них вже стався Пріґожин, перший Дагестан, Башкоростан.
Русскіє геніальні майстри пропаганди. Вони вміють начакловувати ілюзію. Їм виходить тримати покер-фейс.
А ось коли все запряжеться і нарешті поїде:
- Єхалі на тройке с бубєнцамі;
а вдалі мєлькалі огонькі.
Ось тоді огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй.
Ця імперія ще могла спокійно протягнути зо пів століття.
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Путін вкоротив їй віку десь на дві третини.
Але навіть зараз ще може вискочити з тройки й дотягнути смерть імперії хоча б до своєї смерті.
Тільки, здається, він вирішив йти до кінця.
І вбити імперію ще до тридцятих.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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