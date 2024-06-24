Желтоксан 1986 в Казахстані теж тривав недовго, але далі були:

Ферганська долина, Андижан;

Ошська різанина;

Баку;

Вільнюс;

Джелалабад;

Ленкорань;

Тбілісі;

Рига.

Врешті: Татарстан, Ічкерія.

Кожен випадок був іншим: Рига та Тбілісі не були схожі на Ферганську долину та Ошську різанину.

Але суть одна.

Імперія завжди згорає в своєму серці, але запалюється по краях.

Від Алмати та Караганди 1986 до Москви 1991 мусило минути п'ять років.

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Центр найдовше тримає марку стабільності, там до останнього зберігають спокій.

І лише після того, як все сталося можна визначити момент, коли все сталося.

А в них вже стався Пріґожин, перший Дагестан, Башкоростан.

Русскіє геніальні майстри пропаганди. Вони вміють начакловувати ілюзію. Їм виходить тримати покер-фейс.

А ось коли все запряжеться і нарешті поїде:

- Єхалі на тройке с бубєнцамі;

а вдалі мєлькалі огонькі.

Ось тоді огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй.

Ця імперія ще могла спокійно протягнути зо пів століття.

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Путін вкоротив їй віку десь на дві третини.

Але навіть зараз ще може вискочити з тройки й дотягнути смерть імперії хоча б до своєї смерті.

Тільки, здається, він вирішив йти до кінця.

І вбити імперію ще до тридцятих.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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