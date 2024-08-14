Тепер його "мирний план", де є пункт про "припинення війни" (тобто на лінії розмежування), тепер виглядає як план розчленування самі розумієте кого, під який було зібрано 110 країн.

Це при тому, сам Китай на кожному кроці говорить про "суверенітет та непорушність кордонів".

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Є підозри, що або цей "план" кудись швидко зникне або країни, які це підтримали кудись злиняють, хоча список їх невідомий. Бразилії не відкрутитись, правда. Вона відкрито це підписала.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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