1. Це не просто блискуча військова операція, але й свідчення якісного зростання організації державного апарату. Підготувати та реалізувати таку операцію за наявністю супутників, БПЛА, розгалуженої агентури у прикордонних областях непомітно для ворога – це найвищий пілотаж.

2. "Диванним експертам", які танк та військо бачили тільки на картинках, та яким не вистачає "офіційних коментарів та пояснень від влади про цілі операції" та "пояснень від військового командування" раджу звертатися у "Лігу сексуальних реформ". Там вам все докладно розкажуть. Звикайте, що так часто буде відбуватися.

Раптовість та асиметричність – це запорука успіху у будь-якій війні. Тим більш проти такого потужного ворога.

Читайте також: Курськ: "Примушування до миру" по-українськи

3. Перенесення війни на територію ворога дає вагомий важіль тиску на ворога, оскільки:

Руйнується міф про сакральність їхньої влади , а це створює підґрунтя для конфліктів всередині їх еліт та конфлікту з народом.

, а це створює підґрунтя для конфліктів всередині їх еліт та конфлікту з народом. Конфлікт з народом буде наростати з настанням холодів, оскільки удари по їх інфраструктурі будуть тільки нарощуватись. Дестабілізація їхньої енергетики – один з важливих ключів до дестабілізації . Тут відключення Курської АЕС від мережі (не бачу необхідності в її захопленні), це перший крок до дуже холодної зими в їхніх містах. В ідеалі нам потрібна руйнація газорозподільних мереж в їхній столиці вже восени. Це призведе до соціального вибуху в столиці. Що нам і потрібно.

. Тут відключення Курської АЕС від мережі (не бачу необхідності в її захопленні), це перший крок до дуже холодної зими в їхніх містах. В ідеалі нам потрібна руйнація газорозподільних мереж в їхній столиці вже восени. Це призведе до соціального вибуху в столиці. Що нам і потрібно. Руйнує міфи про "червоні лінії" , що дозволяє посилити тиск на партнерів щодо збільшення дальності ракет.

, що дозволяє посилити тиск на партнерів щодо збільшення дальності ракет. Створює передумови відтягування їхніх сил з України.

Дає можливість висувати вимоги до Росії щодо виведення військ зі всієї території України. Що вже представниками влади вже зроблено.

Та багато чого іншого. Щось вийде, а щось ні. Сценарії можуть бути різними.

4. І припиніть як діти кричати, що "Захід нам не забороняє це робити". Це інфантильна позиція. Навіть якщо Захід буде забороняти публічно це робити, треба робити своє. У нас інтереси не збігаються. Нам цікавий там хаос, а їм – ні. Дорослі люди нікого не питають, що їм робити, а що ні. Тим більш, коли йдеться про їх виживання.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.