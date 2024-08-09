Курськ: "Примушення до миру" по-українськи
Не коментую, що там з військового погляду відбувається на українському-російському кордоні на Сумщині й Курщині (цікаво, що російські загарбники раптом згадали, що існує таки державний кордон!)
Але даю довідку з точки зору міжнародного права.
По-перше, згідно зі ст. 51 Статуту ООН, Україна має "невід’ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад" на неї.
По-друге, саме збройна агресія РФ (підтверджена не лише де-факто вторгненням і тимчасовою окупацією регулярними російськими військами території України, але й багатьма документами ООН та інших організацій та й самою Україною) проти України стала підставою для застосування Україною права на самооборону.
Україна може не утримуватися від застосування сили відносно РФ.
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По-третє, в разі реалізації права на самооборону – воно може здійснюватися й на території агресора (на землі, в повітрі, на морі включно);
По-четверте, всі засоби для оборони, включно з наданими партнерами озброєннями та технікою, можуть бути використані;
По-п’яте, здійснюючи право на самооборону та відповідні військові дії, Україна не тільки захищає себе, а й робить внесок у вирішення головного завдання сучасного міжнародного права – забезпечити мир та зберегти світовий правопорядок.
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Висновок: такі потенційні дії проти агресора не розглядаються, як така ж агресія, а лише як оборона та озброєний захист.
Тому говорити:
- "агресія" – неправильно; "самооборона", "озброєний захист" – правильно;
- "вторгнення" – неправильно; "відновлення територіальної цілісності й суверенітету" – правильно;
- "ескалація" – неправильно; "примушення до миру" – правильно.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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