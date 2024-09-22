Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу
Читаємо про вже якийсь сотий з чимось "мирний план для України" якогось чергового лідера іноземної держави
І знову головне положення цього ще одного плану про територіальні поступки на користь Росії…
От мені цікаво просто — вони справді такі наївні чи це якась гра?
Невже досі так і не збагнули, що ця війна не про шмат донецької чи навіть кримської землі. Ця війна про те, щоб самостійна Україна і всі українці зникли назавжди. Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу.
Читайте також: Якого біса Путін має погоджуватися на мирний план Шольца?
Якби ці чудові наші доброзичливці по усіх світах нарешті побачили або перестали відганяти від себе цю очевидну аксіому, то може б усе й відбувалося дещо інакше.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе