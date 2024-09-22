І знову головне положення цього ще одного плану про територіальні поступки на користь Росії…

От мені цікаво просто — вони справді такі наївні чи це якась гра?

Невже досі так і не збагнули, що ця війна не про шмат донецької чи навіть кримської землі. Ця війна про те, щоб самостійна Україна і всі українці зникли назавжди. Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу.

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Якби ці чудові наші доброзичливці по усіх світах нарешті побачили або перестали відганяти від себе цю очевидну аксіому, то може б усе й відбувалося дещо інакше.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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