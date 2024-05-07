"Кварталу" пох*ру на ваші сльози
Зачекайте… А що саме вас здивувало в номері "Кварталу"? Вони знову витерли ноги об військових? Та невже? Та бути такого не може!*
Ну, тоді я нагадаю вам дещо! А саме інші номери того ж "Кварталу". Десять років тому українське військо, яке відбиває напад ворога, вони ж порівняли з… баранами! Ахахааа… Ахахахааааа! Ну смішно ж, бл*дь! Ну, чого ви не регочете?
Це ж смішно до сліз, с*ка! Військові. Відбивають напад ворога. Арта працює. Техніка горить. Люди гинуть. Ну смішно ж? Це як баран із бараном б'ються, да? Ну, це ж смішно! І вони ж екіпаж підводного човна "Запоріжжя" перед його штурмом російськими військовими, порівняли з… пукаючою у ванні ігуаною.
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Грьобаний "Квартал" вирішив із цього пореготати! Так, так, друзі! Це був той самий "Квартал" в цій самій країні.
Тоді знов питання до всіх: "А що саме вас дратує, шановні, якщо пʼять років тому електорат, радісно підстрибуючи, обрав президентом (і Верховним головнокомандувачем) напевне головного кварталівця. Людину, яка в той час, коли країна вже вмивалася кровʼю, радісно посміхаючись, "отодвигала границу Украины вглубь страны".
Просто зрозумійте. Їм пох*ру на всі ваші емоції. На сльози. Горе. Журбу за загиблими друзями! По-х*-ру! Головне, щоби бабло капало і піпл із "сіськадовськом" в голові хавав! А бабло капає! І піпл хаває!
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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