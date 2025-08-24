Поки Путін має ресурси, він ані зупиниться, ані призупиниться. І якщо Росія виснажиться, її наразі підтримуватиме Китай, який війною в Україні хоче послабити західний світ, аби той не зміг активно втручатись в китайську експансію в Азії, Африці та Південній Америці, не кажучи про Тайвань.

Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв. Та навіть у разі зміщення цього центру в інший регіон (а різних локальних воєн буде немало), російська загроза з нами дуже надовго. Рашисти завжди будуть намагатися стерти нас, вони готують дітей для майбутніх вторгнень, будують тривалі стратегії зі знищення України.

Не хочу лякати вас різними жахами, насправді війни нинішньої інтенсивності не тривають дуже довго. Але цей рік, можливо, ще наступний, доведеться стиснути зуби. Та коли настане пауза, остаточного миру не буде.

І тепер головне. Завдання України — зрозуміти, що мріяти про повернення до чисто мирного життя не доводиться, допоки існує Росія. Тому план виживання для України — це підтримка ВПК і сил оборони та протидія інформаційній війні, в тому числі й на територіях наших партнерів. Не менш важливо працювати над розвалом Росії через підтримку націй імперії, які проявляють бажання звільнитись — Карфаген можна руйнувати зсередини. Ну і, звісно, фортифікації по лінії зіткнення з нелюдами.