Як виявилось, розрекламоване президентом напередодні Дня Незалежності "міністерство єдності" насправді створювати ніхто не планує. Адже, за словами Мінфіну, це "призведе до втрати контролю за ефективним використанням бюджетних коштів".

Тут варто констатувати, що влада вчергове продемонструвала майстер-клас, як державні цілі та інтереси замінюються порожньою PR-політикою та суцільною марафонізацією. Проте, проблеми демографії сучасної України не можуть залишатись лише на слайдах в паверпойнті та в постах офісу президента у соцмережах. Україна стрімко втрачає населення, і не лише через війну. Якщо не почати серйозно займатись цією проблемою, є не нульовий ризик перетворитись в країну, в якій ніхто не живе. Читайте також: Демографічна стратегія ціною в 4 млн життів Звісно, війна створює страшні наслідки для демографії, але це лише зайвий раз підкреслює, що працювати з демографічними викликами треба ще інтенсивніше.

Війну треба розглядати не лише як битву за території, але і як битву за людей. Ми маємо перемогти заради людей, які живуть в Україні зараз, і які житимуть у майбутньому. І над цим треба працювати вкладаючи ресурси не лише в бордюри та бруківку, але й у роботу з нашими людьми. Допомагати біженцям з окупованих та прифронтових містечок облаштуватись на новому місці, стимулювати українців за кордоном повертатись до країни, створювати можливості для наших людей у побудові свого майбутнього і майбутнього своїх дітей тут, в Україні. Врешті-решт, створювати країну, в якій хочеться жити. І цим ми всі, в тому числі влада, маємо займатись прямо зараз.