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OPINION

"Міністерства єдності" не буде?

Микола Княжицький
29 жовтня, 2024 вiвторок
10:57
Погляд

Про те, як обіцянки нашої влади навіть не мають намірів реалізовуватись, днями вчергове нагадав Мінфін

Зміст

Як виявилось, розрекламоване президентом напередодні Дня Незалежності "міністерство єдності" насправді створювати ніхто не планує. Адже, за словами Мінфіну, це "призведе до втрати контролю за ефективним використанням бюджетних коштів". 

Тут варто констатувати, що влада вчергове продемонструвала майстер-клас, як державні цілі та інтереси замінюються порожньою PR-політикою та суцільною марафонізацією. Проте, проблеми демографії сучасної України не можуть залишатись лише на слайдах в паверпойнті та в постах офісу президента у соцмережах. 

Україна стрімко втрачає населення, і не лише через війну. Якщо не почати серйозно займатись цією проблемою, є не нульовий ризик перетворитись в країну, в якій ніхто не живе. 

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Звісно, війна створює страшні наслідки для демографії, але це лише зайвий раз підкреслює, що працювати з демографічними викликами треба ще інтенсивніше. 

Війну треба розглядати не лише як битву за території, але і як битву за людей. Ми маємо перемогти заради людей, які живуть в Україні зараз, і які житимуть у майбутньому. І над цим треба працювати вкладаючи ресурси не лише в бордюри та бруківку, але й у роботу з нашими людьми. Допомагати біженцям з окупованих та прифронтових містечок облаштуватись на новому місці, стимулювати українців за кордоном повертатись до країни, створювати можливості для наших людей у побудові свого майбутнього і майбутнього своїх дітей тут, в Україні. Врешті-решт, створювати країну, в якій хочеться жити. І цим ми всі, в тому числі влада, маємо займатись прямо зараз. 

Саме для того мною та групою депутатів поданий законопроєкт про засади демографічної політики. Фактично тези з нашого проєкту повторив Президент України, анонсуючи своє "міністерство єдності", що можна сприймати підтримкою з його боку.

Сподіваюсь, влада розбереться сама з "втратами контролю за бюджетними коштами", і не буде плутати інтереси країни з власною безпорадністю.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
Микола Княжицький
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
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