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OPINION

Демографічна стратегія ціною в 4 млн життів

Андрій Яніцький
3 жовтня, 2024 четвер
16:03
Погляд

Населення України може скоротитися з 36 до 30 млн до 2041 року, підрахували в Інституті демографії НАН України. Щоб цього не сталося, Уряд розробив Демографічну стратегію до 2040 року

Зміст

Прийняття Стратегії також було важливим індикатором плану Ukraine Facility - програми фінансування України від ЄС на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках.

Стратегія передбачає, що чисельність населення у 2040 році становитиме 34 млн осіб (а не 30, як у прогнозах Інституту демографії). Тобто на кону долі 4 млн українців. І не тільки.

Очікувана тривалість життя українців зросте від сьогоднішніх 69,8 до 73,5 років, планують розробники Стратегії. Чисельність дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування скоротиться з 48 на тисячу населення на сьогодні до 10 осіб у 2040 році. А замість тренду на скорочення населення ми вийдемо на шлях зростання.

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Якщо казати просто, реалізація Стратегії підвищить рівень життя в країні, а це вже покращить демографію.

Важливий нюанс — якість написання документа. Раніше уряди народжували нереалістичні формальні документи з цифрами, які бралися "зі стелі". Ця ж стратегія, здається, спирається на певні цифри та факти. Принаймні я бачу у тексті посилання на розрахунки Центру економічної стратегії/Centre for Economic Strategy та Kyiv School of Economics. Вказані інституції мають репутацію та створюють якісні аналітичні продукти.

Але що мене ще надихає.

Мабуть, уперше за довгі роки, урядовці прямим текстом пишуть, що завдання держави — забезпечити економічну самодостатність сімей в Україні.

Я б навіть сказав, економічну самозарадність — здатність брати на себе відповідальність за своє існування, підтримку інших та розвиток країни

Отже, уряд нарешті вчить українців заробляти, а не годує разовими подачками. Як у тій східній приказці: вчить рибалити, щоб люди були ситі все життя, а не один день.

Нарешті від політики державного патерналізму ми переходимо до політики економічної самозарадності.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

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Теги:
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Економіка
Україна
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