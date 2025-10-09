Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
Завершення війни у Газі не лише важливо з гуманітарних міркувань, а і в прямих стратегічних інтересах України
Зупинка війни у секторі Гази створить сприятливі умови для посилення впливу Трампа на Близькому Сході, а отже потенційно дасть йому можливість домовлятися про вплив на світові ціни на нафту.
Досі Трамп навіть якби захотів, не зміг би домовитися ні з саудитами, ні іншими постачальниками енергоносіїв на світовий ринок, бо з Вашингтоном ніхто на Близькому сході не хоче навіть говорити — допоки США, на відміну від багатьох країн навіть на Заході, підтримують Ізраїль у його війні.
Але якщо війна у Газі завершиться, можна починати домовлятися з чистого аркуша.
Звісно, що зупинка війни в Газі зосередить більшу увагу на війні в Україні. Адже зараз чимало політиків та значна частина небайдужої світової спільноти опікується саме порятунком Палестини.
До речі, наважусь припустити, що у разі припинення війни в Ізраїлі дуже скоро відбудуться вибори, і порядок денний там різко зміститься. Велике питання – чи зможе Нетаньягу після всього того, що відбулося в останні роки зберегти владу.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
