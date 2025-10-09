Зупинка війни у секторі Гази створить сприятливі умови для посилення впливу Трампа на Близькому Сході, а отже потенційно дасть йому можливість домовлятися про вплив на світові ціни на нафту.

Досі Трамп навіть якби захотів, не зміг би домовитися ні з саудитами, ні іншими постачальниками енергоносіїв на світовий ринок, бо з Вашингтоном ніхто на Близькому сході не хоче навіть говорити — допоки США, на відміну від багатьох країн навіть на Заході, підтримують Ізраїль у його війні.

Але якщо війна у Газі завершиться, можна починати домовлятися з чистого аркуша.

Звісно, що зупинка війни в Газі зосередить більшу увагу на війні в Україні. Адже зараз чимало політиків та значна частина небайдужої світової спільноти опікується саме порятунком Палестини.

Тому завершення війни у Газі не лише важливо з гуманітарних міркувань, а і в прямих стратегічних інтересах України.

До речі, наважусь припустити, що у разі припинення війни в Ізраїлі дуже скоро відбудуться вибори, і порядок денний там різко зміститься. Велике питання – чи зможе Нетаньягу після всього того, що відбулося в останні роки зберегти владу.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.