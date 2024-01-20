Таксист (молодий парубок, 20+): Я завжди цею дорогою їздю...(З викликом) У нас так кажуть - "їздю"!

Я (заспокійливо-розчулено): Я знаю, в Дніпрі так кажуть - "їздю", "ходю", "просю"...

Таксист: І в нас теж так кажуть — у Вінниці. Я з Вінниці. (Знов із гордою ноткою) У кажного свій говор!

Ось це — нове, цього раніше на моїй пам'яті не було, це війна в нас розбудила: молодь стала пишатися родинними діалектами (що це буде ставати трендом, я прогнозувала давніше).

У грудні, коли відпочивала на Закарпатті (за великим рахунком, діалект у нас живим-незайманим зацілів тільки там та ще на Гуцульщині, по решті України — то вже скалочки, вкраплення діалектизмів у лексику й морфологію плюс трохи фонетики), - я почула, як дівчина на рецепції, котра щойно розмовляла зі мною цілком літературною мовою, тут-таки колежанці защебетала щось, геть для мене маловрозумливе, — і не втрималася перепитати:

- Вибачте, а це ви зараз діалектом розмовляли?..

- По-нашому! - відрізала вона — з чарівною усмішкою, але з тою самою ноткою виклику, що і в таксиста-вінничанина ("а от такі ми!").

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А ще історично недавно, ще яких 20 років тому українська молодь своїх діалектів — соромилась (та що там діалектів, української соромилась!..). Підозрюю, тут окрему психологічно-"визвольну" роль зіграли ЗСУ — за визначенням, як усяка армія, плавильний казан усіх наявних у суспільстві соціолектів, суржиків і говірок, тільки що ніхто в нас того не досліджує...

А треба досліджувати. Весь час треба розуміти, щО і чому з нами за час війни відбувається — і на добре, і на зле, і "спеціально навчені люди" тим і мали б займатися, це теж — праця для Перемоги...

Мовознавці в країні є? А якщо найду?..

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Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

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