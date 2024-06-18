Мовний скандал в Одесі: забули про Павла Зеленого
Він був бунтарем і візіонером. І першим на посаді міського голови, ще за царату, взявся за адвокацію української мови
Мережею несеться мовний скандал в Одесі. Там організатор тренінгів із розряду "успішний успіх" відмовився проводити публічний захід українською, а слухачок, які сказали про це, видалили з зали під оплески присутніх довбо*раїв.
Офіційні структури відреагували, той організатор вибачився. А я вам от про що хочу розповісти.
У перші роки ХХ століття Одеса була найбільшим містом України. І тут, у нас, в лютому 1898 року обрали міським головою Павла Зеленого. Він був дуже популярною фігурою — гласний міської думи, земський діяч, банкір, публіцист, благодійник.
Він був бунтарем і візіонером. І першим на цій посаді взявся за адвокацію української мови. Його метою був захист права мешканців Одеси на рідну мову, яку десятиліттями пригнічував царський режим.
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Уявіть собі, Павло Зелений відкрито ініціював скасування сумнозвісного таємного Емського указу 1876 року — царського закону, який десятки років забороняв фактично усі форми використання української мови в публічному просторі!
Він проводив свої легендарні наради в готелі "Європейський» (вулиця Пушкінська, тобто Італійська), які організовував Зелений для розвитку Одеси. Інформатори одразу зливали в Петербург зміст усіх обговорень, і практику таких передових публічних консультацій в епоху "єдіновластія" довелось припинити.
Які паралелі, правда ж?
В кінці 1903 року Зелений провів рішення міської думи та домігся відповідного дозволу Міністерства внутрішніх справ щодо створення у передмісті школи імені Івана Котляревського. Бо "Одесса, основа которой составляетъ элементъ украинский, обязана почтить память своего поэта".
Зелений вважав, що всю освіту в українських громадах слід вести українською мовою, а українські книжки потрібно допустити в шкільні та народні бібліотеки на рівні з московськими. На подібний вчинок не відважився тоді жоден інший міський голова з-поміж великих міст українських земель, окупованих московитами!
Його звільнили з посади. Він вимушений був виїхати з Одеси. Помер у 1912 році у Ростові. Де його могила — невідомо.
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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