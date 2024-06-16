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"Мені зручніше так. Давайте без цього": в Одесі вигнали відвідувачку бізнес-заходу за прохання до спікера перейти на українську

16 червня, 2024 неділя
14:51
Суспільство в Одесі

В Одесі спалахнув мовний скандал через бізнес-захід, на якому одна з відвідувачок зробила зауваження щодо російської мови спілкування: вона висловила прохання до спікера говорити українською, на що її вивели з зали

Зміст

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Учасниця заходу - одеська блогерка Юля Карабаджак виклала відео з заходу “Вечір нетворкінгу”, який пройшов в Одесі в суботу, 15 червня. На відео зафіксовано, як організатор події Віталій Ступаєнко почав подію російською мовою. Також один зі спікерів, Олег Філашкін, на тлі презентації українською розпочав свій виступ також російською. 

Невдовзі після початку його виступу відвідувачка попросила його викладати інформацію українською.

"Я перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою?" - спитала Юля Карабаджак.

"Мені зручніше так… давайте без цього" - відповів спікер.

Потім учасниця заходу поставила питання щодо наявності перекладача, на що отримала відповідь, що може найняти його собі самостійно і що її "не тримають".

"Якщо ви не розумієте, я ж не тримаю вас тут і не змушую вас слухати", - сказав Олег Філашкін. 

Далі дівчина показала фрагмент, як її виводять із зали - мовляв, вона зриває захід, на який "і так було важко продати квитки".

Реакція відвідувачки та громадськості 

Після розголосу цієї історії під відео на сторінці Юлі користувачі вислови підтримку за вимогу говорити українською, а на сторінці заходу під дописами лишають гнівні коментарі.

“Це жах. Чому досі у 2024 році українців виводять в Україні за українську мову? Ей, люди, отямтеся, у нас війна…” - написала одна з коментаторок. 

Прокоментувала ситуацію і сама Юля Карабаджак у себе в stories.

"Чи не соромно було мені зривати захід, бо зараз так дуже складно зібрати аудиторію, продати всі квитки? Ні, мені було не соромно, мені соромно за людей, які продовжують толерувати те, що відбувається, яким дуже комфортно сказати "Мені зручніше говорити російською", а те, що нам незручно - це мої проблеми", - сказала дівчина.

Також вона зазначила, що цілеспрямовано пішла на захід, бо здогадувалася, що там буде.

"І ще вам маленьке зізнання. Я знала, куди я йду, я очікувала, що буде саме так, я спеціально пішла, щоб встати і сказати, що так не може бути. Так, мене просто вивели, і я по суті нічого не змінила, але це ж не кінець", - зазначила вона.

Крім того, з Юлею Карабаджак поспілкувалась українська служба інформації “УСІ”.

"В лютому мене як блогера запрошували на івент від цього організатора. Тоді я запитала, якою мовою виступатимуть спікери. Мені сказали, що тією, якою їм зручно. Я виклала скрін із цією відповіддю й закликом до підписників не відвідувати цей захід. На це до мене звернувся організатор особисто. І записав відео, в якому пообіцяв, що відсьогодні почне вести заходи й спілкуватися українською. Я висловила підтримку й захоплення, виставила це так само в сториз. Тому коли мене зараз запросили знову, я вирішила відвідати захід і перевірити, чи так дотримався організатор обіцянки", - розповіла вона.

Також вона зазначила, що хотіла б, аби організатор зробив висновки.

"Вибачень чекаю, звісно. А ще — щоб цей організатор зробив висновки і ретельніше підбирав спікерів або не проводив заходи взагалі", – додала Юля Карабаджак.

На скандал відреагував одеський громадський активіст Дем'ян Ганул, який зараз на фронті, у своєму Telegram-каналі. Він також назвав особу організатора заходу та заявив, що той "втратив відчуття реальності".

"На публічному заході про соціальні мережі, бізнес та ще якусь хе*ню, спікер на зауваження та прохання перейти на українську різко відмовив. Після чого організатори попросили покинути захід дівчину, яка просто хотіла отримати послугу українською в Одесі. Це, безумовно, дно, на яке має бути негайна реакція суспільства. Організатор заходу Віталій Ступаєнко - поц, який втратив відчуття реальності", - написав Ганул.

  • Україна запровадила адміністративне покарання за порушення закону про мову в липні 2022 року.
  • У жовтні 2023 року повідомлялось, що в Києві водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Чоловікові світить штраф до 5100 грн.
  • У квітні 2023 року в Державному податковому університеті в Ірпені Київської області через порушення мовного законодавства відсторонили викладачку: вона казала, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.
Теги:
Україна
Одеса
закон про мову
скандал
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