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Відмовлялася проводити лекції українською: в Ірпені відсторонили викладачку університету за порушення мовного закону

7 квітня, 2023 п'ятниця
09:28
Суспільство Скріншот з відео: скандал в університеті Ірпеня

У Державному податковому університеті в Ірпені Київської області через порушення мовного законодавства відсторонили викладачку: вона казала, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською

Про це повідомляється на сайті університету.

Так, студенти оприлюднили відео, де на лекції (дистанційно) одна зі студенток перервала викладачку та попросила її продовжити викладення матеріалу українською. Але та заявила, що "обов’язково розмовлятиме на російській", коли прийматиме іспит. Вона також додала, що спілкується зі студентами українською, але викладає матеріали російською вже 35 років і не збирається це змінювати.

На це у навчальному закладі розповіли, що лекцію проводила докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйова.

Очільник Податкового університету Дмитро Серебрянський зазначив, що після колективного звернення студентів розпочали службове розслідування. На його період Воробйову відсторонили від виконання обов’язків.

"Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима! Тому, рішенням адміністрації закладу розпочато службове розслідування, за результатами якого буде прийняте справедливе та оперативне рішення", - наголосив він.

В університеті закликали спільноту, особливо науково-педагогічних працівників, не допускати нехтування державною мовою та законодавством України. А студентів, якщо вони мають інформацію про подібні інциденти з викладачами у минулому, попросили поінформувати про це керівництво вишу.

  • У 2021 році після посилення мовного закону тодішня викладачка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці низку українофобних заяв. У них вона назвала Україну "онкохворою колонією" і країною, де панує "звичайний фашизм" і "ксенофобія до своїх громадян". Пізніше з'явилися відеодокази того, що про "неонацим" і "фашизм" Більченко розповідає на своїх лекціях. Згодом члени робочої групи НПУ ім. Драгоманова провели перевірку лекцій Більченко та з'ясували, що вони містять порушення мовного й освітнього законів. Зокрема в одній з лекцій колишня викладачка використовувала мову ненависті до студентів. Від своїх слів жінка не відмовлялася. Пізніше зробила ще кілька заяв стосовно мовного закону, подякувала ОПЗЖ та сказала, що не відповідатиме на "маркерні запитання" про Крим. У липні 2021 року Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію та поширення пропаганди. Вже у 2022 році під час війни РФ проти України київську ексвикладачку запідозрили у держзраді: вона причетна до вербування коригувальників для РФ.
  • У лютому 2023 року адміністрація Державного торговельно-економічного університету звільнила викладачку Ніну Іванченко, яка вела лекції російською, а на прохання студентів перейти на державну мову відповідала порадою йти на фронт.

закон про мову
скандал
Київщина
Ірпінь
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