Про це повідомляється на сайті університету.

Так, студенти оприлюднили відео, де на лекції (дистанційно) одна зі студенток перервала викладачку та попросила її продовжити викладення матеріалу українською. Але та заявила, що "обов’язково розмовлятиме на російській", коли прийматиме іспит. Вона також додала, що спілкується зі студентами українською, але викладає матеріали російською вже 35 років і не збирається це змінювати.

На це у навчальному закладі розповіли, що лекцію проводила докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйова.

Очільник Податкового університету Дмитро Серебрянський зазначив, що після колективного звернення студентів розпочали службове розслідування. На його період Воробйову відсторонили від виконання обов’язків.

"Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима! Тому, рішенням адміністрації закладу розпочато службове розслідування, за результатами якого буде прийняте справедливе та оперативне рішення", - наголосив він.

В університеті закликали спільноту, особливо науково-педагогічних працівників, не допускати нехтування державною мовою та законодавством України. А студентів, якщо вони мають інформацію про подібні інциденти з викладачами у минулому, попросили поінформувати про це керівництво вишу.