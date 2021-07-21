Відому антиукраїнськими заявами викладачку Більченко звільнили з університету Драгоманова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сама Більченко.

У наказі йдеться, що кафедру культурології та філософської антропології, на якій вона викладала, ліквідували.

"Мене звільнили. Ну ось. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок — нічого з того, що вішали", — написала Більченко.

Професорка додала, що частина проведених нею наукових конференцій і статей (приблизно третя частина) була спільно з російськими колегами і вона ні про що не шкодує.











Нагадаємо, після посилення з 16 січня 2021 року дії закону про захист державної мови Більченко оприлюднила у Facebook серію заяв, де, зокрема, назвала Україну "онкохворою американською колонією" та "тоталітарною країною", де нібито панують "вуличні етнорадикали" й "фашизм". При цьому на окупованих територіях та в РФ жодних ознак тоталітаризму, політичних репресій й обмежень прав і свобод людини й громадянина вона не вбачає.

Пізніше з'явилися свідчення того, що подібні речі професорка розповідає й на лекціях.

У відкритому доступі є відеозаписи з її виступами на тему "громадянської війни" в Україні, які вона мала в Одеській юридичній академії, а також на телеканалах екс-"регіонала" Клименка й терористичної організації "ДНР". Від своїх слів Євгенія Більченко наразі не відмовляється.

Міністерство освіти і науки України відреагувало на ситуацію щодо висловлювань про державну мову викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко.

Згодом, професорку відсторонили від роботи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb