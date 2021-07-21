Відому антиукраїнськими заявами викладачку Більченко звільнили з університету Драгоманова
Професорку Євгенію Більченко, відому своїми антиукраїнськими висловлюваннями, звільнили з НПУ імені М.П. Драгоманова, де вона працювала викладачем
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сама Більченко.
У наказі йдеться, що кафедру культурології та філософської антропології, на якій вона викладала, ліквідували.
"Мене звільнили. Ну ось. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок — нічого з того, що вішали", — написала Більченко.
Професорка додала, що частина проведених нею наукових конференцій і статей (приблизно третя частина) була спільно з російськими колегами і вона ні про що не шкодує.
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