Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко
СБУ провела спецоперацію, у результаті якої було ліквідовано агентурну мережу спецслужб РФ, що передавала ворогові дані про українських військових і техніку напередодні 24 лютого
Про це повідомляють у Telegram пресслужби СБУ та ОГПУ.
Під час розслідування було встановлено, що членами агентурної групи були кияни віком 35-45 років, а їхнім "головним менеджером" - киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час її поїздок до РФ.
За даними слідства, жінка сформувала агентурну мережу в месенджері Telegram і чекала подальших указівок до 24 лютого. За кілька місяців повномасштабного нападу агенти активізувалися та почали поширювати пропаганду через новостворені канали в соцмережах. За попередніми даними, зловмисниця встигла завербувати понад 10 осіб.
Напередодні 24 лютого киянка повинна була передати інформацію про:
- місця розташування та переміщення військових і техніки України;
- військові об'єкти та стан їхньої захищеності;
- цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.
Усі зібрані дані члени агентурної групи надсилали окупаційним військам через месенджери.
За даними ОГПУ, жінка також поширювала на ютубі та в забороненій соцмережі "Вконтактє" матеріали, які виправдовували та схвалювали збройну агресію Росії проти України.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (спроба повалення конституційного ладу), ч. 2. ст. 111 (держзрада) і ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ).
На оприлюднених Офісом генпрокурора фото можна впізнати колишню викладачку НПУ ім. Драгоманова Євгенію Більченко, відому українофобськими заявами, яку було зі скандалом звільнено з навчального закладу.
Також одному з членів агентурної групи оголосили підозру в запереченні збройної агресії РФ, а щодо ще одного агента до суду передали обвинувальний акт про держзраду та незаконне поводженя зі зброєю.
- У 2021 році після посилення мовного закону Євгенія Більченко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці низку українофобних заяв. У них вона назвала Україну "онкохворою колонією" і країною, де панує "звичайний фашизм" і "ксенофобія до своїх громадян".
- Пізніше з'явилися відеодокази того, що про "неонацим" і "фашизм" Більченко розповідає на своїх лекціях.
- Згодом члени робочої групи НПУ ім. Драгоманова провели перевірку лекцій Більченко та з'ясували, що вони містять порушення мовного й освітнього законів. Зокрема в одній з лекцій колишня викладачка використовувала мову ненависті до студентів.
- Від своїх слів жінка не відмовлялася. Пізніше зробила ще кілька заяв стосовно мовного закону, подякувала ОПЗЖ та сказала, що не відповідатиме на "маркерні запитання" про Крим.
- У липні 2021 року Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію та поширення пропаганди.
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