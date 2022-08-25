Про це повідомляють у Telegram пресслужби СБУ та ОГПУ.

Під час розслідування було встановлено, що членами агентурної групи були кияни віком 35-45 років, а їхнім "головним менеджером" - киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час її поїздок до РФ.

За даними слідства, жінка сформувала агентурну мережу в месенджері Telegram і чекала подальших указівок до 24 лютого. За кілька місяців повномасштабного нападу агенти активізувалися та почали поширювати пропаганду через новостворені канали в соцмережах. За попередніми даними, зловмисниця встигла завербувати понад 10 осіб.

Напередодні 24 лютого киянка повинна була передати інформацію про:

місця розташування та переміщення військових і техніки України;

військові об'єкти та стан їхньої захищеності;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Усі зібрані дані члени агентурної групи надсилали окупаційним військам через месенджери.

За даними ОГПУ, жінка також поширювала на ютубі та в забороненій соцмережі "Вконтактє" матеріали, які виправдовували та схвалювали збройну агресію Росії проти України.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (спроба повалення конституційного ладу), ч. 2. ст. 111 (держзрада) і ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ).

На оприлюднених Офісом генпрокурора фото можна впізнати колишню викладачку НПУ ім. Драгоманова Євгенію Більченко, відому українофобськими заявами, яку було зі скандалом звільнено з навчального закладу.

Також одному з членів агентурної групи оголосили підозру в запереченні збройної агресії РФ, а щодо ще одного агента до суду передали обвинувальний акт про держзраду та незаконне поводженя зі зброєю.

У 2021 році після посилення мовного закону Євгенія Більченко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці низку українофобних заяв. У них вона назвала Україну "онкохворою колонією" і країною, де панує "звичайний фашизм" і "ксенофобія до своїх громадян".

Пізніше з'явилися відеодокази того, що про "неонацим" і "фашизм" Більченко розповідає на своїх лекціях.

Згодом члени робочої групи НПУ ім. Драгоманова провели перевірку лекцій Більченко та з'ясували, що вони містять порушення мовного й освітнього законів. Зокрема в одній з лекцій колишня викладачка використовувала мову ненависті до студентів.

Від своїх слів жінка не відмовлялася. Пізніше зробила ще кілька заяв стосовно мовного закону, подякувала ОПЗЖ та сказала, що не відповідатиме на "маркерні запитання" про Крим.

У липні 2021 року Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію та поширення пропаганди.