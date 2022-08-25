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Головна війна з Росією Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко

Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко

25 серпня, 2022 четвер
13:22
війна з Росією Євгенія Більченко

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої було ліквідовано агентурну мережу спецслужб РФ, що передавала ворогові дані про українських військових і техніку напередодні 24 лютого

Про це повідомляють у Telegram пресслужби СБУ та ОГПУ.

Під час розслідування було встановлено, що членами агентурної групи були кияни віком 35-45 років, а їхнім "головним менеджером" - киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час її поїздок до РФ.

За даними слідства, жінка сформувала агентурну мережу в месенджері Telegram і чекала подальших указівок до 24 лютого. За кілька місяців повномасштабного нападу агенти активізувалися та почали поширювати пропаганду через новостворені канали в соцмережах. За попередніми даними, зловмисниця встигла завербувати понад 10 осіб.

Напередодні 24 лютого киянка повинна була передати інформацію про:

  • місця розташування та переміщення військових і техніки України;
  • військові об'єкти та стан їхньої захищеності;
  • цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Усі зібрані дані члени агентурної групи надсилали окупаційним військам через месенджери.

За даними ОГПУ, жінка також поширювала на ютубі та в забороненій соцмережі "Вконтактє" матеріали, які виправдовували та схвалювали збройну агресію Росії проти України.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (спроба повалення конституційного ладу), ч. 2. ст. 111 (держзрада) і ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ).

На оприлюднених Офісом генпрокурора фото можна впізнати колишню викладачку НПУ ім. Драгоманова Євгенію Більченко, відому українофобськими заявами, яку було зі скандалом звільнено з навчального закладу.

Також одному з членів агентурної групи оголосили підозру в запереченні збройної агресії РФ, а щодо ще одного агента до суду передали обвинувальний акт про держзраду та незаконне поводженя зі зброєю.

  • У 2021 році після посилення мовного закону Євгенія Більченко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці низку українофобних заяв. У них вона назвала Україну "онкохворою колонією" і країною, де панує "звичайний фашизм" і "ксенофобія до своїх громадян".
  • Пізніше з'явилися відеодокази того, що про "неонацим" і "фашизм" Більченко розповідає на своїх лекціях.
  • Згодом члени робочої групи НПУ ім. Драгоманова провели перевірку лекцій Більченко та з'ясували, що вони містять порушення мовного й освітнього законів. Зокрема в одній з лекцій колишня викладачка використовувала мову ненависті до студентів.
  • Від своїх слів жінка не відмовлялася. Пізніше зробила ще кілька заяв стосовно мовного закону, подякувала ОПЗЖ та сказала, що не відповідатиме на "маркерні запитання" про Крим.
  • У липні 2021 року Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію та поширення пропаганди.

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