Без причини вимкнули з державного цифрового мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал. Їх дивились сотні тисяч українців, які не мають доступу до кабельних мереж чи не користуються інтернетом для перегляду відеоконтенту.

Уже звільнений секретар РНБО Данилов, який віддав Держспецзвʼязку незаконний наказ про вимкнення телеканалів, але він був лише виконавцем волі чи то Єрмака, чи Зеленського — лише ці двоє були вищими за нього в харчовій піраміді Банкової.

Канали досі вимкнені й ніхто їх не збирається вмикати, бо Офісу президента не потрібна жодна інша думка чи позиція. Для них існує лише ідеологема тоталітаризму — хто не з нами, той проти нас. Світ для них чорно-білий, інформаційне телебачення теж має бути одноманітно позитивним щодо влади.

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Головне, з цим багажем авторитаризму та свавілля Україна ніколи не ввійде в Європейський Союз чи НАТО, які засновані на незнайомих команді Зеленського демократичних принципах і свободах. І це стосується не тільки телеканалів.

Парламентаризм, вільна преса і підприємництво, право громадянина на справедливість і захист від поліцейського, суддівсько-прокурорського та інших видів владного свавілля, боротьба з корупцією — все це обов’язкові умови для європейської інтеграції.

Слова у відосах не значать вже нічого, а от дії свідчать про наміри, які є протилежними європейським. Це ще можна змінити, але не видно бажання. Ні в чому. На Банкову завезли бронзову фарбу для нерукотворних памʼятників.

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Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України

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