На Курщині нам слід володіти стратегічною ініціативою
Пограємося в стратегію. Я добре знаю військово-політичну історію. І за першою освітою географ. На картах і місцевості орієнтуюсь. Історію знаю*
Тому не треба казати: "о, диванний експерт виліз".
Знаю, що кажу.
У нас під Суджею ситуація така. Потрібно будувати новий фронт.
Новий фронт на початку будь-якої війни — рухомий.
Перший день для наших на Курському фронті був важкий — проривалися. Ну, десь і другий. Потім вийшли на оперативний простір і швидко пішли вперед.
Зараз нам стало просуватися важко, бо супостат підкинув резерви та укріплюється. Зараз почнеться стадія запеклих контратак.
Тут же ж Путіну треба сахраніть ліцо морди й "видавлівать провокацию".
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А якщо ви глянете уважно на карту, то зрозумієте: в районі Корєнєво річка Сейм загинається з Півночі на Захід.
А в Глушково (західніше) міст, який з'єднує два береги. А Сейм в цих місцях хоч і не широкий, проте швидкий.
Місць для понтонних переправ мало. Тримати південний берег Сейму — необхідно.
Бо в Тьоткіно стоять русскіє. І багато. Це їх своєрідний плацдарм.
А раз ми заходили на Росію і з Краснопільської громади також, то це значить, що новий Північно-східний фронт війни буде, як мінімум, простягатися до Ворскли, тобто до Великої Писарівки.
Від Сейму до Ворскли.
А можливо і далі, вигинаючись на Схід з'єднається під Вовчанськом з основною лінією фронту.
Розтягувати фланги вигідніше тим, хто має технічну перевагу, або більше військ.
Якщо тут додасться ще 500+ км фронту, то обидві сторони будуть змушені розтягтися в нитку.
Більший фронт — менша концентрація військ в кожному конкретному місці.
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З логістикою у нас краще, ніж у ворога. І ми у внутрішньому периметрі, вони на зовнішньому. Плече доставлення військ з флангу на фланг — довше.
Це теж наша перевага.
Тож супостату буде важче.
Але, увага! Якщо ми маємо більший кілометраж фронту — то для нас важливо володіти стратегічною ініціативою.
Тоді тільки наш Генштаб знатиме, де і коли буде наш наступний наступ.
Вірю, що у Сирського все це прорахували.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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