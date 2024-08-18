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OPINION

На Курщині нам слід володіти стратегічною ініціативою

Віктор Бобиренко
18 серпня, 2024 неділя
10:06
Погляд Віктор Бобиренко

Пограємося в стратегію. Я добре знаю військово-політичну історію. І за першою освітою географ. На картах і місцевості орієнтуюсь. Історію знаю*

Зміст

Тому не треба казати: "о, диванний експерт виліз".

Знаю, що кажу.

У нас під Суджею ситуація така. Потрібно будувати новий фронт.

Новий фронт на початку будь-якої війни — рухомий.

Перший день для наших на Курському фронті був важкий — проривалися. Ну, десь і другий. Потім вийшли на оперативний простір і швидко пішли вперед.

Зараз нам стало просуватися важко, бо супостат підкинув резерви та укріплюється. Зараз почнеться стадія запеклих контратак.

Тут же ж Путіну треба сахраніть ліцо морди й "видавлівать провокацию".

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А якщо ви глянете уважно на карту, то зрозумієте: в районі Корєнєво річка Сейм загинається з Півночі на Захід.

А в Глушково (західніше) міст, який з'єднує два береги. А Сейм в цих місцях хоч і не широкий, проте швидкий.

Місць для понтонних переправ мало. Тримати південний берег Сейму — необхідно.

Бо в Тьоткіно стоять русскіє. І багато. Це їх своєрідний плацдарм.

А раз ми заходили на Росію і з Краснопільської громади також, то це значить, що новий Північно-східний фронт війни буде, як мінімум, простягатися до Ворскли, тобто до Великої Писарівки.

Від Сейму до Ворскли.

А можливо і далі, вигинаючись на Схід з'єднається під Вовчанськом з основною лінією фронту.

Розтягувати фланги вигідніше тим, хто має технічну перевагу, або більше військ.

Якщо тут додасться ще 500+ км фронту, то обидві сторони будуть змушені розтягтися в нитку.

Більший фронт — менша концентрація військ в кожному конкретному місці.

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З логістикою у нас краще, ніж у ворога. І ми у внутрішньому периметрі, вони на зовнішньому. Плече доставлення військ з флангу на фланг — довше.

Це теж наша перевага.

Тож супостату буде важче.

Але, увага! Якщо ми маємо більший кілометраж фронту — то для нас важливо володіти стратегічною ініціативою.

Тоді тільки наш Генштаб знатиме, де і коли буде наш наступний наступ.

Вірю, що у Сирського все це прорахували.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Росія
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Війна з Росією
Курськ
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