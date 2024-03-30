Відкликано законопроєкт 11104. Але залишається дійсним законопроєкт 11103 – про "спеціальні місії".

Що це за спеціальні місії? А це структури, які не потребують ніякої кваліфікації та формуються президентом, головою ВР або прем'єр-міністром на власний розсуд з числа своїх родичів, друзів та тих, хто зможе заплатити достатню суму.

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Коли "уставшиє від війни" герої економічного фронту захочуть на морько, вони занесуть, кому треба скільки треба і поїдуть в спеціальні місії на Мальдіви, Балі та інші потужні союзні держави. Поїдуть, до речі, коштом державного бюджету.

А щоб уставшиє от войни орденоносці не почувалися самотніми, їб*нута прописала в законопроєкті, що: "Члени сімей голови, членів, а також персоналу спеціальної місії України, мають право їх супроводжувати під час виконання функцій спеціальної місії України".

Береш жінку, дітей, вудочки, панамку і представляєш Україну так, що куди там тим опозиційним депутатам. Аби гроші були.

І виходить, що їб*нута не така вже і їб*нута, а цілком практичні речі пропонує. До того ж це не заборона московських попів, за таке Рада точно проголосує.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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