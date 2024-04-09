Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Наполеон проти Макрона. Роспропаганда торкнулася чергового дна
OPINION

Наполеон проти Макрона. Роспропаганда торкнулася чергового дна

Ольга Лень
9 квітня, 2024 вiвторок
08:02
Погляд Ольга Лень

Російські пропагандисти вже місяць б‘ються в падучій, обговорюючи Макрона і його заяви

Буквально, немає жодного етеру, щоб в ньому не згадували французів. І з цього зрозуміло, як їм рве шаблон ця нова політика підвищення ставок від президента Франції. З американцями і їх "управлінням ескалацією" Кремлю дуже зручно і затишно. А Макрон росіян таки виштовхнув з зони комфорту.

І вже вималювався спосіб реакції російської пропаганди на це демонстративне стирання "червоних ліній".

Дві головні тези.

  • Перша, це тулити кругом про Наполеона і його похід на Росію понад 220 років тому.
  • Друга, розказувати, як будуть завдавати ударів по країнах Європи.

Причому, оце друге вже вийшло за рамки звичного вереску клубу вечірніх маразматиків Соловйова.

Саме погрози закидати ракетами міста, заводи та бази на території ЄС Кремль вибрав зараз як основний спосіб тиску на європейців, щоб зупинити допомогу Україні.

Читайте також: Кремль по-хамськи говорить із Заходом

Щоб все воно мало більш солідний вигляд, навіть Путін пробелькотів про удари по аеродромах з F-16 на території країн НАТО. Але белькотів він це, боягузливо ховаючись за спинами якихось військових. В такому стилі, ніби цю розмову підслухали, і у випадку претензій можна відмовитися, мовляв, то ж неофіційно. От тільки "підслухав" це штатна путінська підставка під мікрофон — нєкто Зарубін з державного телеканалу "Росія-1". Так що це був ніяк не експромт.

Про розмах і стиль цієї кампанії залякування яскраво свідчить інтерв‘ю віцеспікера держдуми РФ Пєтра Толстого одному з провідних французьких новинних телеканалів. Там у деталях зрозуміло, як через російську культуру цей нащадок Льва Толстого пропихає у Франції великодержавний російський шовінізм. Спочатку "Війна і мир", а далі: України не буде, Україна — моя власність і хочу, щоб там не говорили українською, і все таке. Як і через яких персонажів Кремль вибудовує комунікацію і медійний вплив в країнах Заходу. І там же майстер-клас, як брати інтерв‘ю у покидьків і як таке подавати публіці. І, зрештою, що думають французькі журналісти про російську пропаганду.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Франція
Володимир Путін
Європа
ядерна зброя
Війна з Росією
Емманюель Макрон
пропаганда
Читайте також:
військове кладовище
6 квітня, 2024 субота
Національний військовий меморіал на Київщині: місцеві селяни проти, в "Азові" кажуть про "російських агентів"
Огризко
6 квітня, 2024 субота
На додачу до осі зла Москва - Пекін з'явилася вісь страху Вашингтон - Берлін, - дипломат Огризко
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.33
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
08:26
Ексклюзив
Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус
08:19
OPINION
Микола Княжицький
Провладні шахраї хочуть "Дом-2"
07:44
Держдеп США
США закликали РФ не допустити ядерного інциденту на Запорізькій АЕС
07:44
Оновлено
На фото втрати окупантів
Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових, - Генштаб
07:26
Ракетний комплекс Нептун
У РФ заявили про нібито збиття ракети "Нептун" над окупованим Кримом
07:24
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала "шахедами" з півдня. Вибухи були на заході та в центрі України. На Одещині впали уламки
06:55
Кевін де Брюйне, Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті", "Арсенал" - "Баварія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:53
Девід Кемерон
Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні
06:48
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні
06:23
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю: що обговорюють
05:59
Spotify
Spotify запускає опцію створення плейлистів за допомогою ШІ та підказок
05:36
Залізний купол
Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО
05:08
Китай
Спецслужби Канади звинуватили Китай у втручанні у вибори, - Reuters
04:40
Севастополь
Біля Севастополя пролунали вибухи: окупанти повідомляють про ППО
04:12
Військові навчання
У Швеції та Норвегії для військових НАТО орендували "російські котеджі"
03:44
Мая Санду
Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду
03:16
світ Північна Ірландія Кримінал
У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
02:48
США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
02:20
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV