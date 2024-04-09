Буквально, немає жодного етеру, щоб в ньому не згадували французів. І з цього зрозуміло, як їм рве шаблон ця нова політика підвищення ставок від президента Франції. З американцями і їх "управлінням ескалацією" Кремлю дуже зручно і затишно. А Макрон росіян таки виштовхнув з зони комфорту.

І вже вималювався спосіб реакції російської пропаганди на це демонстративне стирання "червоних ліній".

Дві головні тези.

Перша , це тулити кругом про Наполеона і його похід на Росію понад 220 років тому.

, це тулити кругом про Наполеона і його похід на Росію понад 220 років тому. Друга, розказувати, як будуть завдавати ударів по країнах Європи.

Причому, оце друге вже вийшло за рамки звичного вереску клубу вечірніх маразматиків Соловйова.

Саме погрози закидати ракетами міста, заводи та бази на території ЄС Кремль вибрав зараз як основний спосіб тиску на європейців, щоб зупинити допомогу Україні.

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Щоб все воно мало більш солідний вигляд, навіть Путін пробелькотів про удари по аеродромах з F-16 на території країн НАТО. Але белькотів він це, боягузливо ховаючись за спинами якихось військових. В такому стилі, ніби цю розмову підслухали, і у випадку претензій можна відмовитися, мовляв, то ж неофіційно. От тільки "підслухав" це штатна путінська підставка під мікрофон — нєкто Зарубін з державного телеканалу "Росія-1". Так що це був ніяк не експромт.

Про розмах і стиль цієї кампанії залякування яскраво свідчить інтерв‘ю віцеспікера держдуми РФ Пєтра Толстого одному з провідних французьких новинних телеканалів. Там у деталях зрозуміло, як через російську культуру цей нащадок Льва Толстого пропихає у Франції великодержавний російський шовінізм. Спочатку "Війна і мир", а далі: України не буде, Україна — моя власність і хочу, щоб там не говорили українською, і все таке. Як і через яких персонажів Кремль вибудовує комунікацію і медійний вплив в країнах Заходу. І там же майстер-клас, як брати інтерв‘ю у покидьків і як таке подавати публіці. І, зрештою, що думають французькі журналісти про російську пропаганду.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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