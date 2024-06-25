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OPINION

Наш головний ворог після Росії, — це застаріла система управління

Артем Біденко
25 червня, 2024 вiвторок
16:00
Погляд Артем Біденко

Політика здається дуже простою – простішою навіть за футбол. Кожен знає, як треба зробити правильно

Зміст

Достатньо отримати владу і просто вказати всім, який результат має бути післязавтра, а який – через місяць.

Також здається, що норми, записані в Конституції та законах – це лише певний дороговказ, і за необхідності їх можна ігнорувати. Наприклад, ось ця історія з розподілом гілок влади на виконавчу, законодавчу, судову – її ж можна відкинути, правда? Можна ж всім кермувати з одного центру, раз уже є повна легітимна влада?

Або от нащо призначати міністрів – це ж лише формальність, правда? Достатньо поручити виконувати функції, і все працюватиме, як слід.

Ситуація, що склалася з Агентством відновлення – лише один з епізодів, який демонструє, наскільки помилковим є такий підхід простих рішень. Дуже прикро, що ми продовжуємо робити помилку за помилкою, хоча в Конституції є чіткі інструкції, як повинно бути.

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Не втомлююся повторювати, що наш головний ворог після Росії, — це застаріла система управління державою, а зараз ще й хаотичне ухвалення політичних рішень. Без реальної реформи, що базується на чітких нормах Основного закону – жодна політична воля, жодна парламентська більшість не зможе ефективно управляти державою.

Побудова сталих та стійких інституцій – це те, що дає нам надію на перемогу.

Фіксація неформальних зв’язків, управління в ручному режимі – віддаляє цю перемогу.

Зараз єдиний хороший варіант – керівництву держави необхідно особисто і глибоко розібратися в причинах ситуації навколо відновлення і негайно виправити ці причини. Має бути реальний кейс, коли старі підходи, що призвели до кризи, кардинально викорінюються. Це стосується зарплат, бюджетних запитів, погоджень, захисту проєктів – тобто всього, що публічно озвучено.

Інакше це перетвориться на фарс.

Джерело

Про автора. Артем Біденко, голова правління Інституту інформаційної безпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
політика
Війна з Росією
відбудова України
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