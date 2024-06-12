В українських університетах є програми академічної мобільності. Це коли студент може виїхати у закордонний ВНЗ на період від декількох місяців до року для отримання додаткової освіти. Так мій старший син колись давно зміг отримати магістерський диплом як університету Шевченка, де навчався, так і університету в Познані, з яким у КНУ була угода, а моя донька, яка вчиться в Українському Католицькому Університеті, за такою програмою планує на один семестр поїхати у Вроцлав.

Вона зможе, але хлопці з УКУ — ні. І з Київської школи економіки, наприклад, теж не зможуть.

Держава, тобто Кабмін, дозволили брати участь у таких програмах хлопцям із державних і комунальних ВНЗ, але заборонила студентам недержавних університетів. У чому логіка?

За Конституцією в нас усі форми власності рівні. Замість того щоб дивитися на якість навчання, середній конкурс, доброчесність, держава вводить критерій власності. А насправді - шкодить кращим університетам країни, талановитим студентам.

Такий підхід якось допоможе мобілізації? Ні, звичайно. А потім ми дивуємося, чому мами намагаються вивезти 17-річних хлопців у європейські університети.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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