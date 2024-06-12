Представники держави часто ставляться до громадян, як окупанти - так, ніби то не вони слуги народу, а громадяни - їхні слуги
Писав про це раніше. Ось ще приклад
В українських університетах є програми академічної мобільності. Це коли студент може виїхати у закордонний ВНЗ на період від декількох місяців до року для отримання додаткової освіти. Так мій старший син колись давно зміг отримати магістерський диплом як університету Шевченка, де навчався, так і університету в Познані, з яким у КНУ була угода, а моя донька, яка вчиться в Українському Католицькому Університеті, за такою програмою планує на один семестр поїхати у Вроцлав.
Вона зможе, але хлопці з УКУ — ні. І з Київської школи економіки, наприклад, теж не зможуть.
Держава, тобто Кабмін, дозволили брати участь у таких програмах хлопцям із державних і комунальних ВНЗ, але заборонила студентам недержавних університетів. У чому логіка?
За Конституцією в нас усі форми власності рівні. Замість того щоб дивитися на якість навчання, середній конкурс, доброчесність, держава вводить критерій власності. А насправді - шкодить кращим університетам країни, талановитим студентам.
Такий підхід якось допоможе мобілізації? Ні, звичайно. А потім ми дивуємося, чому мами намагаються вивезти 17-річних хлопців у європейські університети.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе