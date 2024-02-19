Наші союзники у РФ — дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм
Наш національний інтерес не полягає в тому, щоб до влади у РФ прийшли чесні борці з корупцією, демократи й технократи
Ще раз, а то вже позабували.
Наш національний інтерес не полягає в тому, щоб до влади в РФ прийшли чесні борці з корупцією, демократи й технократи. На жаль. Бо ми особисто були свідками того, як це не спрацювало.
У 1990-х так наче й почало відбуватися, але тривало дуже недовго. А потім Росія знову скотилася до звичного стану. І дуже яскраво те, що в нього повернулися ті самі люди. Десь року в 1995-му Путін був лібералом, Кисельов правдорубом, а Галанін пацифістом. Хоп!
Прихід до влади у РФ демократів для нас нецікавий, бо ми не маємо жодних гарантій, що це не відкотиться. Прихід до влади у РФ борців з корупцією для нас небезпечний, бо некорумпована Росія буде в змозі вбивати нас ефективніше.
Читайте також: Не варто сумніватися, що вбивство Навального було заплановано, — Портников
Наш національний інтерес не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла. Наші союзники у РФ — дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм. Ті ж, хто з цим бореться, — наші супротивники. В цьому розрізі зняття з дошки умовної Набіуліної могло б бути кориснішим за зняття Путіна. Дебілів-кадебешників багато, а геніальні фінансисти — штучний товар.
Тому вибір простий. Якщо ви зацікавлені у виживанні наступних поколінь українців, знищення більш небезпечних росіян менш небезпечними має викликати у вас стриманий оптимізм, і аж ніяк не співчуття.
А як ні, то ні.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.86 Купівля 37.86Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.74Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе