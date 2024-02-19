Ще раз, а то вже позабували.

Наш національний інтерес не полягає в тому, щоб до влади в РФ прийшли чесні борці з корупцією, демократи й технократи. На жаль. Бо ми особисто були свідками того, як це не спрацювало.

У 1990-х так наче й почало відбуватися, але тривало дуже недовго. А потім Росія знову скотилася до звичного стану. І дуже яскраво те, що в нього повернулися ті самі люди. Десь року в 1995-му Путін був лібералом, Кисельов правдорубом, а Галанін пацифістом. Хоп!

Прихід до влади у РФ демократів для нас нецікавий, бо ми не маємо жодних гарантій, що це не відкотиться. Прихід до влади у РФ борців з корупцією для нас небезпечний, бо некорумпована Росія буде в змозі вбивати нас ефективніше.

Читайте також: Не варто сумніватися, що вбивство Навального було заплановано, — Портников

Наш національний інтерес не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла. Наші союзники у РФ — дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм. Ті ж, хто з цим бореться, — наші супротивники. В цьому розрізі зняття з дошки умовної Набіуліної могло б бути кориснішим за зняття Путіна. Дебілів-кадебешників багато, а геніальні фінансисти — штучний товар.

Тому вибір простий. Якщо ви зацікавлені у виживанні наступних поколінь українців, знищення більш небезпечних росіян менш небезпечними має викликати у вас стриманий оптимізм, і аж ніяк не співчуття.

А як ні, то ні.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.