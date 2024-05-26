Навіщо Путіну ідеологія, або Чому війна не закінчиться завтра
Можливо, я колись напишу книжку про сучасну російську ідеологію, а може, і ні
Поки ж кладу ще одну цеглинку в цей мур — в черговій статті задаю рамку на майбутнє.
Я стверджую, що питання, чи є путінський режим ідеологічним, в загальному вигляді позбавлене сенсу. Тому що ранній путінізм (2000-2011) дійсно був радше утілітарно-технократичним, ідеологією не зловживав, культ Перемоги не педалював, обходився культом особи Путіна і напирав головним чином на геополітику та загальний патріотизм.
Натомість після кризи 2011 року почалося все те, що ми добре знаємо: консерватизм, традиційні цінності, побєдобєсіє, гомофобія, єдиний підручник, меморіальні закони, мілітаризація шкіл. Після 2022 року - те саме в квадраті + "Росія - окрема цивілізація".
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Тож навіщо все це Росії й що до цього Україні? Відповідь проста — Кремль більше не може покладатися на лояльність росіян особисто до Путіна. І саме для того, щоб знову згуртувати народ навколо влади, Кремлю і довелося перейти до пошуку об’єднавчої ідеології. А відколи Київ не взяли за три дні й зрозуміли, що війна надовго, тотальна ідеологізація стала невідворотною. Дійсно, важко вмовити одну частину народу вмирати, а іншу — затягувати паски за яхту Абрамовича. Потрібно мотивувати захистом їхніх традиційних задів від зазіхань розпусного Заходу. Тобто дати ідеологію. А ідеологізація = мобілізація.
Важко передбачити, чи дасть це все очікуваний ефект. Можливо, все закінчиться відродженням двомислення за пізньорадянським зразком, а можливо — і спалахом справжнього ентузіазму ранніх радянських часів. Одне можна сказати точно: якщо Кремль розгорнув машину тотальної ідеологізації, то там не вірять, що війна закінчиться швидко, і готуються до тривалого протистояння. Доктрину обложеної фортеці просто так не вводять, бо вхід — рубль, а вихід — два.
Отже, в їхніх очах ця війна надовго. А Путін — як Ленін — взагалі назавжди.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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