Є велика помилка, що виживати мають люди самі - шляхом купівлі генераторів, інверторів, акумуляторів тощо.

Кажуть, начебто основна проблема в тому, що існує в народі старе совкове мислення, що саме держава має забезпечити антикризові дії, а не громадяни самі себе…

Та не в цьому питання! Коли йдеться про виклики національній безпеці — реагування має бути саме держави, а не як у мирний час.

Кого в першу чергу треба забезпечувати дешевшою електроенергією? Після ЗСУ та обʼєктів інфраструктури — якраз саме населення та домогосподарства.

Читайте також: Бог допомагає тим, хто допомагає собі

Адже гроші, що дістануть зараз зі своїх "кубишек" громадяни (якщо там щось залишилося), вони не задонатять на ЗСУ, не принесуть в магазини чи сервіси - виплатять переважно зовнішнім виробникам.

Згодом купівельна спроможність населення просяде так, що українські бізнеси почнуть загинатися.

Ніхто не говорить про смерті від спеки, яких могло б і не бути. Ніхто не рахує, скільки прийдеться вкладати людям в понівечену спекою домашню техніку. Врешті-решт, психологічний стан населення під час війни — важливий фактор перемоги.

Читайте також: Не відводити очей, або Чому найлегше відрапортувати у телеграм-каналі

Тому треба перевернути все з голови на ноги:

Перше: держава має відповідати за громадян в умовах кризи й загроз національній безпеці.

Друге: бізнес має отримати зелену вулицю без бюрократії й поборів; і саме тут є можливість інвестувати довгостроково в альтернативну енергетику за відповідних створених умов.

Третє: пріоритет — сьогоднішньому виживанню! Багатомільярдні витрати на обʼєкти, які увійдуть в дію через 5-10 років — відкладіть.

Четверте: не прикривайтеся партнерами. У них також свої інтереси, а наші внутрішні пріоритети — наша відповідальність.

Пʼяте: почніть таки пояснювати людям свої дії.

І на останок: не можеш потягнути державну роботу — на виліт.

І не плутайте гроші платників податків зі своїми…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.