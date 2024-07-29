Не плутайте гроші платників податків зі своїми
Мене все більше непокоїть, що в умовах енергетичної кризи, яка викликана, звісно, насамперед російською війною проти України та систематичним знищенням енергетичних обʼєктів, — відсутні антикризовий план і системність
Є велика помилка, що виживати мають люди самі - шляхом купівлі генераторів, інверторів, акумуляторів тощо.
Кажуть, начебто основна проблема в тому, що існує в народі старе совкове мислення, що саме держава має забезпечити антикризові дії, а не громадяни самі себе…
Та не в цьому питання! Коли йдеться про виклики національній безпеці — реагування має бути саме держави, а не як у мирний час.
Кого в першу чергу треба забезпечувати дешевшою електроенергією? Після ЗСУ та обʼєктів інфраструктури — якраз саме населення та домогосподарства.
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Адже гроші, що дістануть зараз зі своїх "кубишек" громадяни (якщо там щось залишилося), вони не задонатять на ЗСУ, не принесуть в магазини чи сервіси - виплатять переважно зовнішнім виробникам.
Згодом купівельна спроможність населення просяде так, що українські бізнеси почнуть загинатися.
Ніхто не говорить про смерті від спеки, яких могло б і не бути. Ніхто не рахує, скільки прийдеться вкладати людям в понівечену спекою домашню техніку. Врешті-решт, психологічний стан населення під час війни — важливий фактор перемоги.
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Тому треба перевернути все з голови на ноги:
Перше: держава має відповідати за громадян в умовах кризи й загроз національній безпеці.
Друге: бізнес має отримати зелену вулицю без бюрократії й поборів; і саме тут є можливість інвестувати довгостроково в альтернативну енергетику за відповідних створених умов.
Третє: пріоритет — сьогоднішньому виживанню! Багатомільярдні витрати на обʼєкти, які увійдуть в дію через 5-10 років — відкладіть.
Четверте: не прикривайтеся партнерами. У них також свої інтереси, а наші внутрішні пріоритети — наша відповідальність.
Пʼяте: почніть таки пояснювати людям свої дії.
І на останок: не можеш потягнути державну роботу — на виліт.
І не плутайте гроші платників податків зі своїми…
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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