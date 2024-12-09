Не Сирія. Мета Путіна — Україна
Безумовно, повалення режиму Асада в Сирії й ганьба Москви у цій ситуації не може нас не тішити. Як тут не згадати давній, як світ, вислів: "Ворог мого ворога — мій друг"
Разом з тим, не варто забувати, що не Сирія, а також не Казахстан, Молдова чи Грузія мають для Кремля абсолютну цінність.
Такою абсолютною цінністю є лише Україна.
Бо без України неможливо ні відновити, ні зберегти імперію.
Без України нема підґрунтя для всієї цієї облудної доктрини "Третього Риму", яку вони напрацьовували не одне століття. Інакше їм доведеться для всього світу визнати, що вони без роду і племені та зізнатися у привласненні чужої історії та геноциді інших народів.
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Тому заради імперії та імперських наративів пересічний російський кріпак буде жити на хлібі та воді, ходити у дранті, обходитися без найкращих світових досягнень.
І не Пуйло тут є основною проблемою; він є лише віддзеркаленням садистських побажань хворого російського суспільства, яке глибоко вражене бацилами імперіалізму і ксенофобії. Не Пуйло створив суспільство, а суспільство породило Пуйла.
Отже, попереду ще важка і терниста дорога. Ніхто не казав, що буде легко. Проте на довгу перспективу для України залишаюся оптимістом.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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