Разом з тим, не варто забувати, що не Сирія, а також не Казахстан, Молдова чи Грузія мають для Кремля абсолютну цінність.

Такою абсолютною цінністю є лише Україна.

Бо без України неможливо ні відновити, ні зберегти імперію.

Без України нема підґрунтя для всієї цієї облудної доктрини "Третього Риму", яку вони напрацьовували не одне століття. Інакше їм доведеться для всього світу визнати, що вони без роду і племені та зізнатися у привласненні чужої історії та геноциді інших народів.

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Тому заради імперії та імперських наративів пересічний російський кріпак буде жити на хлібі та воді, ходити у дранті, обходитися без найкращих світових досягнень.