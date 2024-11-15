Коментуючи політичну позицію і декларації Трампа, згадав, з якими наївними ідеями кандидував у 2019 році чинний президент України . Подібна трансформація може чекати й на Дональда Трампа, який зараз пропонує прості рішення на кшталт "просто перестати стріляти".

Однак із високою ймовірністю Трамп швидко зрозуміє, що Росія, КНР та інші не підтримують його "план замороження", і, можливо, йому доведеться перейти до жорсткіших кроків.

Разом з тим, вкотре повторюся, оскільки абсолютно переконаний у тому, що ми маємо посилювати співпрацю не лише зі США, а й через зміцнення союзних відносин із Британією та Польщею, паралельно розвиваючи концепцію балтійсько-чорноморської коаліції.

Це стане важливим кроком в обмеженні впливу Росії в регіоні, особливо якщо до блоку приєднаються Туреччина, а також інші ключові партнери, такі як Південна Корея та Японія.

Формування глобального безпекового блоку сприятиме зміцненню безпеки в рамках розширеної колаборації НАТО.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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