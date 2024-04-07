Ніхто не планував забороняти жодну з українських церков
Лише діяльність російської церкви в Україні . Чому ж тоді так біситься захисник УПЦ МП Амстердам?
Ніхто не пропонував заборонити Telegram і канали на ньому, якщо вони не повʼязані з Росією.
Чому ж тоді розгорнули проти мене брудну кампанію ці брехливі рускоязичні матюкливі помийки, які називають близькими до Офісу президента?
Бо не можна називати незалежною структуру, яка боїться порвати з РПЦ і тих, хто хоче будувати пропаганду керівника України російськими методами на російських ресурсах.
Росія скористається дурістю цих провладних ідіотів, щоб знищити владу. Говорю про це на YouTube.
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