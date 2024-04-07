Ніхто не пропонував заборонити Telegram і канали на ньому, якщо вони не повʼязані з Росією.

Чому ж тоді розгорнули проти мене брудну кампанію ці брехливі рускоязичні матюкливі помийки, які називають близькими до Офісу президента?

Бо не можна називати незалежною структуру, яка боїться порвати з РПЦ і тих, хто хоче будувати пропаганду керівника України російськими методами на російських ресурсах.

Росія скористається дурістю цих провладних ідіотів, щоб знищити владу. Говорю про це на YouTube.