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OPINION

Ніхто не планував забороняти жодну з українських церков

Микола Княжицький
7 квітня, 2024 неділя
09:58
Погляд Микола Княжицький

Лише діяльність російської церкви в Україні . Чому ж тоді так біситься захисник УПЦ МП Амстердам?

Ніхто не пропонував заборонити Telegram і канали на ньому, якщо вони не повʼязані з Росією. 

Чому ж тоді розгорнули проти мене брудну кампанію ці брехливі рускоязичні матюкливі помийки, які називають близькими до Офісу президента?

Бо не можна називати незалежною структуру, яка боїться порвати з РПЦ і тих, хто хоче будувати пропаганду керівника України російськими методами на російських ресурсах.

Росія скористається дурістю цих провладних ідіотів, щоб знищити владу. Говорю про це на YouTube.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
ПЦУ
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