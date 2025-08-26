Перекреслювали й знову малювали кордони, зникали й відроджувались держави, поставали й гинули у вогнях війн і революцій імперії і все, що ж, але було, і що буде, є зараз.

Нема нічого ціннішого за життя. Ідеї, філософії, цінності — все змінюється. Дуже прикро, що найменше завжди цікавить і володарів і самих людей те найцінніше, найпрекрасніше, що є — життя. Мить, вихоплена з вічності, яка у вічності розтане.

Удавана велич, вигадані цілі й надумана необхідність гинути й убивати. Ще одна війна, яких були тисячі. Ще одне покоління, яке ходитиме з ранами до кінця днів своїх.

Заради чого?

Найгірше, що світ не зміниться. Просто стане менше людей. А потім народяться нові. І могили заростуть травою.

Зупиніться і пізнайте. Іноді треба просто зупинитися. Ніщо не є ціннішим за життя. Колись, можливо, це зрозуміють. Але поки гонитва за грішми, славою, оплесками, регаліями та землею, яка ще не раз змінить кордони, а потім може взагалі зникне під товщею води.

Зараз — дуже легко вмерти. Може колись буде легко жити. Якщо ця планета витримає нас і не знищить, як вірус. Який і сам не живе, і не дає самій планеті.

Про автора. Василь Зима, український журналіст, телеведучий, письменник

