Ми входимо в найагресивнішу фазу 2024 року.

У Путіна зараз абсолютна ейфорія від виборів і він та його оточення багато в чому плутають внутрішні перемоги з зовнішніми.

При цьому, судячи з усього, він щиро вірить, що за 2-3 місяці його покличуть за стіл переговорів. І ці два місяці будуть багато в чому визначальними для всіх нас через істерію російської пропаганди про переговори, яких хоче Росія і які відкидає Україна (я неодноразово писав, що це головний наратив російської інформаційної війни).

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Чому 2-3 місяці? На більше в них просто не вистачить сил для інтенсивних бойових дій. Це, якщо хочете, спроба такого собі бліцкригу. Головне — самим себе не загнати в пастку російської пропаганди. Це, між іншим, одна з найсерйозніших загроз.

Це, звичайно, не означає, що далі війна зупиниться. Але далі буде певна (дуже умовна), але передишка. Зараз важливо витримати саме бліцкриг.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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