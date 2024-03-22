Обстріл Дніпрогесу: спроба нового бліцкригу
Про обстріли інфраструктури
Ми входимо в найагресивнішу фазу 2024 року.
У Путіна зараз абсолютна ейфорія від виборів і він та його оточення багато в чому плутають внутрішні перемоги з зовнішніми.
При цьому, судячи з усього, він щиро вірить, що за 2-3 місяці його покличуть за стіл переговорів. І ці два місяці будуть багато в чому визначальними для всіх нас через істерію російської пропаганди про переговори, яких хоче Росія і які відкидає Україна (я неодноразово писав, що це головний наратив російської інформаційної війни).
Читайте також: Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Чому 2-3 місяці? На більше в них просто не вистачить сил для інтенсивних бойових дій. Це, якщо хочете, спроба такого собі бліцкригу. Головне — самим себе не загнати в пастку російської пропаганди. Це, між іншим, одна з найсерйозніших загроз.
Це, звичайно, не означає, що далі війна зупиниться. Але далі буде певна (дуже умовна), але передишка. Зараз важливо витримати саме бліцкриг.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.72 Купівля 38.72Продаж 39.23
- EUR Купівля 42.03Продаж 42.8
- Актуальне
- Важливе