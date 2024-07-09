Пересічних росіян вбивства дітей тільки радують, тут все безнадійно. Тому російська влада влаштовує ці удари — порадувати власних орків, з одного боку. А з іншого, спробувати так вплинути на пересічних жителів західних країн. Щоб там злякалися і думали, яким шматком України вмиротворити РФ. Ми зараз живемо в передчутті 1938 року і Мюнхенської змови.

Тому фото і відео поранених дітей — це скоріше документування російських злочинів. І просто транслювати всі українські страждання — це виправдовувати сподівання російських терористів і поширювати страх від їх терору. Для журналістів ця дилема відома давно — з одного боку не можна не показати наслідки теракту. А з іншого, так допомагаєш терористам поширювати їх пропаганду. І важке питання, що ж тоді робити?

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На мою думку, нам треба обов‘язково крім наслідків цих ударів показувати, як мобілізувалися сотні киян, щоб за кілька годин голіруч розібрати завали лікарні. Як люди приносили воду і їжу. Як переносили дітей в бомбосховища під час загрози повторного удару.

Покажімо світу, що ми не тільки страждаємо. Але ми рятуємо своїх, мобілізуємося, щоб подолати наслідки російського терору. І що здатні вдарити у відповідь. Я думаю, це зараз головне.

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Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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