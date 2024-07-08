Україна має здійснити демарш і не брати участь у засіданнях Ради Безпеки ООН на період головування РФ, до його закінчення 31 липня (це головування само по собі — імпотентність, а скоріше остаточний діагноз про смерть Радбезу з російською незаконною участю).

Рашистський режим не хоче жодного миру. Всі їхні заяви — фейк.

На жаль, з такими домовитися неможливо. Вони використовують всі інструменти тотальної війни проти України.

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Лише сила може їх зупинити. І сила має бути колективною — партнерські країни мають не лише масштабувати та пришвидшити надання озброєнь, а й увійти у війну разом з Україною. Якщо не хочуть, щоб війна прийшла до них. Причому зробити це вже цього року. Далі буде набагато складніше.

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній Надзвичайний і повноважний посол України у США

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