Давним-давно, в 1990 р., коли СРСР тріщав, як гнила бочка, і ясно було, що грядуть глобальні зміни з перекройкою політичних мап і великими історичними потрясіннями, я погодилась підготувати й перекласти зі старофранцузької для журналу "Всесвіт" кількадесят вибраних катренів Нострадамуса.

На кінець XXV - поч. XXI ст. пророцтв у Нострадамуса було особливо рясно: намічалась буремна доба. І серед них — знаменитий катрен "про народження Антихриста", як його звичайно звуть коментатори:

У році тисяч дев'ятсот дев'ятдесят

дев'ятім з неба спАде серед літа

Князь Жаху, наче гунн з пожарищ і заглад,

І Бог війни посяде власть над світом.

(Х, 72)

Мій переклад у цьому випадку був не зовсім точний: в оригіналі не "гунн", а Le Grand Rois d`Angolmois - Великий Князь Моголів, з відповідними для європейця XVI ст. асоціаціями: військова навала, пожежі й руїна. Влітку 1999 р. світова жовта преса довірливо чекала "за Нострадамусом" появи Антихриста (жваво обговорюючи, чому він "спаде з неба") і заспокоїлась тим, що 19 серпня 1999 р. відбулося сонячне затемнення — мабуть, про це й катрен.

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Тепер, через чверть століття, виглядає, що катрен був усе ж не про те. І що Нострадамус таки не помилився, просто du ciel viendra ("прийде з неба") слід розуміти як "прийде нізвідки", "як грім з ясного неба" (пор. у Котляревського: "Аж плюсь — Еней, як будто з неба" (с). В тому ж серпні 1999 р. "Великий Могол" Єльцин неочікувано, всупереч усім прогнозам "помазав" своїм "наступником" нікому не відомого тихого кагебіста Вову Путіна: il est venu.

Проблема з пророцтвами в тому, що їх розуміють тільки після того, як вони збуваються. Людям взагалі не треба знати про своє майбутнє: це позбавляє нас свободи вибору.

До речі, в іншому місці у Нострадамуса є вказівка, ніби ті "Великомогольські" війни триватимуть недовго - 27 років. Але хтозна, чи його й цим разом правильно розуміють...

Побачимо. А поки ми живі — вибір завжди за нами. (Ті російські "антипутінці"-втікачі, які годинами стояли в чергах перед посольствами РФ, легітимізуючи тим фарс путінських виборів, могли туди не приходити — на відміну від наших окупованих територій, їх ніхто під дулом автомата туди не гнав, і ліків проти діабету припинати видавати не грозив: це був цілком і повністю їхній вибір.)

Содом сам вибрав свою долю.

Пали, Господи!

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

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