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OPINION

Папа "сліпий на російське око"

Микола Княжицький
25 серпня, 2024 неділя
18:20
Погляд Микола Княжицький

Несподіванки немає – папа Франциск розкритикував Закон 8371 "Про захист конституційного ладу", який ВРУ ухвалила 22 серпня, а у День Незалежності підписав президент

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"Роздумуючи над нещодавно ухваленим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молиться. Церкви не можна чіпати. Нехай моляться ті, хто хоче молитися", – сказав Римський понтифік під час недільної молитви.

Папа Римський, Папа Франциск

Фото: УГКЦ


Папа і його курія не знають нашого закону і знати не хочуть. Папський нунцій у Києві міг детально ознайомитися з його змістом, бо ж ми в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики працювали над законопроєктом №8371 майже два роки. Не ознайомилися, бо вони "знають своє".  

Блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, у пʼятницю заявив: "Закон 8371 не є забороною Церкви, а її захистом від небезпеки використання релігії як зброї. Закон стосується всіх релігійних організацій з керівними центрами в країнах, визнаних Верховною Радою України агресорами. Росія використала підконтрольне їй православ’я як інструмент мілітаризації, перетворивши його на нейротропну зброю".

Чіткіше висловити суть закону не можна, однак Хорхе Берґольйо послідовно ігнорує думку ієрархів Церкви, яка об’єдналася з католицькою ще в 1596 році. Такої позиції не дотримувався жоден із попередників Франциска.

Чому папа з Аргентини ігнорує голос українських греко-католиків, повторюючи тези РПЦ, російської пропаганди та агентури? Чому нехтує правдою і жонглює релігійними термінами, намагаючись приховати голу політику, яка стоїть за його заявами?

Франциск і його співробітники з Ватикану "сліпі на російське око". 

Демократичний світ здригнувся, коли очолюваний патріархом Кирилом "Всесвітній російський народний собор" проголосив російську агресію проти України "священною війною". У відповідь Парламентська Асамблея Ради Європи засудила РПЦ і Кирила як інструменти війни РФ проти України.

Папа і його найближчі співробітники про "священну війну" не сказали ні слова, хоч постанова РПЦ - це порушення основ християнського віровчення. Церква, яка проголошує "священною" геноцидну агресію своєї держави проти іншої країни та нації, зрікається заповідей Христа. Всі про це знають, крім Франциска, який засуджує Україну за уявну заборону молитися ("вважати за зло те, що він молиться") православним в Україні.

Ми нікому не забороняємо молитися, натомість хочемо заборонити діяльність РПЦ, яка замість служіння Христу обрала виконання доручень міжнародного злочинця Путіна.

У 2016 р. Франциск підписав так звану Гаванську декларацію з патріархом Кирилом, в якій задекларував спільність цінностей і цілей Католицької церкви й РПЦ. Попри величезне зло, яке виникло через діяльність цієї церкви, папа залишається вірним цій декларації.

Символічно він надалі стоїть поруч із Кирилом, а не поруч із Блаженнішим Святославом і очолюваною ним паствою.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Микола Княжицький
РПЦ
УГКЦ
УПЦ МП
Папа Римський Франциск
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