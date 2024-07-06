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OPINION

Парад мирних договорів. Що далі?

Вадим Денисенко
6 липня, 2024 субота
14:02
Погляд Вадим Денисенко

Останніми днями на нас посипалися різноманітні мирні плани, яких не існує фізично, але які, на жаль, проникають в підсвідомість мільйонів українців. Отже, що це таке?

Зміст

1. Розмови про переговори — це, крім усього іншого, частина переговорів. Просто це треба завжди мати на увазі.

2. Ніяких конкретних мирних планів, а особливо, мирних планів від РФ, не існує. Все, що ми бачимо — це спроба навʼязати певний інформаційний фон у різних точках світу. На жаль, в Україні, це вдається.

3. І Вашингтон (меншою мірою), і Пекін, розглядають нашу війну, як проксі-війну Заходу і Глобального півдня. Це наша головна проблема.

4. Мирні переговори, станом на зараз, залежать від чотирьох точок зору: Вашингтона, Пекіна, Києва і Москви. На жаль, погляд ЄС поки не є, але, може стати одним з важливих.

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5. Москва вважає, що протягом наступних пів року може зламати ситуацію на свою користь і повторити все те, що було наприкінці минулого — на початку цього року, коли ми сім місяців не отримували зброю.

В Кремлі розуміють, що їхнє головне завдання зараз — змусити Захід запропонувати такий мирний план, який 100% не влаштує Київ і виставить Україну, країною, яка не договороздатна.

6. Вашингтон зайнятий своїми проблемами й українське питання відійшло на другий план. Єдине, що ми зараз можемо точно прогнозувати, так це те, що за умови перемоги Трампа, буде спроба запропонувати відносно просте рішення, яке має передбачати часткове зняття санкцій з РФ, в обмін на "охолодження" стосунків РФ з Китаєм. Все, що ми бачили з дій Росії в КНДР, активність РФ в Африці, показує нам, що Путін готується до такої пропозиції. Це загрозливий варіант для нас і головне, як на мене, що ми можемо протиставити цьому — це надскладну роботу з усією Республіканською партією і їхніми спонсорами. Ця ідея має стати токсичною.

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7. Піднебесна хоче відірвати ЄС від США, якщо дуже спрощувати мотивацію Пекіна. Єдине, що може змусити Пекін почати серйозний тиск на Москву, так це загроза втрати ринків країн ЄС.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
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Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
США
переговори з РФ
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