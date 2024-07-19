Уряд удвічі збільшив оклади податківцям, і в коментарях до цієї новини - колективне обурення про "в країні війна, грошей і так не фатає, а вони податківцям зарплати підіймають".

Хоча зрозуміло: в парі з пакетом збільшення податків - це захід якраз для відчайдушного пошуку грошей на війну. Яких або вже не вистачає, або, що імовірніше, готуються до можливого дефіциту у майбутньому через вибори в США. Які, до слова, всього через три місяці.

І якщо Трамп прикриє лавочку, то треба "перекредитуватись", як кажуть фінансисти, і пошукати додаткові джерела надходження коштів. Судячи з усього, цілий ряд укладених "безпекових угод", які всі називають ніякими не безпековими, бо вони нічого не гарантують, — теж із цього процесу. Це домовленості дати грошей і зброї кожен скільки може раптом що.

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І Столтенберг перед виходом на пенсію робить заяви, що підтримка США дуже важлива для України. І звертається він не до України.

Неясно, чи це все спрацює і наскільки, але те, що наші можно- і неможновладці нарешті пробують підготуватись до чогось поганого у майбутньому, — приємно дивує. Навіть не знав, що вони так можуть. "Фосфор починає діяти", як у тому анекдоті.

Зрештою, Зеленському краще зараз вислухати волання про збільшення податків і решту непопулярних кроків, аніж через пів року, коли Трамп припинить допомогу, слухати про "а ви чим думали й чому не готувались".

Ну от, готуються. Але вони не найкращі спеціалісти з підготовки, ми вже в курсі.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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