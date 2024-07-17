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OPINION

Про політичний піар під час війни

17 липня, 2024 середа
14:02
Погляд Микола Княжицький

Учора багато ЗМІ поширили інформацію про ініціативу президента щодо позбавлення державних нагород за підтримку Росії

Зміст

Гарна ініціатива. Думаю, немає жодного патріотичного депутата, який не підтримав би таке рішення.

Гарна, але є але.

Вже важко пригадати всі законопроєкти на цю тему, які вносились в Раду депутатами протягом 9 скликання. Це й ініціативи мого колеги Лозинського, й інші законопроєкти, які були на розгляді в комітеті пана Завітневича, моя ініціатива разом з колегами з ЄС, яка "застягла" без розгляду в комітеті пані Шуляк і багато інших.

Щобільше, окремі законопроєкти навіть були проголосовані в першому читанні. Наприклад, законопроєкт 8374, який Верховна Рада України підтримала за основу ще в січні минулого року. А понад рік тому ми разом з колегами з Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики підготували його до розгляду в другому читанні, і навіть погодили запропонований варіант з Офісом президента. І так, він теж про те саме – позбавлення державних нагород за підтримку Росії.

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Але політичної волі винести на голосування в зал і ухвалити це рішення остаточно так і не було. Чому? Бо підпис під законопроєктом — не президента.

Тепер президент вніс свій законопроєкт і працювати над ним будуть колеги з правоохоронного комітету. Може, з підписом президента він врешті буде ухвалений в якійсь редакції.

Проте на третьому році великої війни керівництво держави досі не розуміє, що основна мета зараз – це перемога, збереження держави та відновлення нації. А не політичний піар і дріб’язковість, чиє прізвище стоятиме під законопроєктом, який підтримує все суспільство.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Володимир Зеленський
Війна з Росією
державна зрада
колаборанти
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