Гарна ініціатива. Думаю, немає жодного патріотичного депутата, який не підтримав би таке рішення.

Гарна, але є але.

Вже важко пригадати всі законопроєкти на цю тему, які вносились в Раду депутатами протягом 9 скликання. Це й ініціативи мого колеги Лозинського, й інші законопроєкти, які були на розгляді в комітеті пана Завітневича, моя ініціатива разом з колегами з ЄС, яка "застягла" без розгляду в комітеті пані Шуляк і багато інших.

Щобільше, окремі законопроєкти навіть були проголосовані в першому читанні. Наприклад, законопроєкт 8374, який Верховна Рада України підтримала за основу ще в січні минулого року. А понад рік тому ми разом з колегами з Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики підготували його до розгляду в другому читанні, і навіть погодили запропонований варіант з Офісом президента. І так, він теж про те саме – позбавлення державних нагород за підтримку Росії.

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Але політичної волі винести на голосування в зал і ухвалити це рішення остаточно так і не було. Чому? Бо підпис під законопроєктом — не президента.

Тепер президент вніс свій законопроєкт і працювати над ним будуть колеги з правоохоронного комітету. Може, з підписом президента він врешті буде ухвалений в якійсь редакції.

Проте на третьому році великої війни керівництво держави досі не розуміє, що основна мета зараз – це перемога, збереження держави та відновлення нації. А не політичний піар і дріб’язковість, чиє прізвище стоятиме під законопроєктом, який підтримує все суспільство.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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