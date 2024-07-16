Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про соціологію і суспільство за мотивами резонансного опитування
OPINION

Про соціологію і суспільство за мотивами резонансного опитування

Юрій Богданов
16 липня, 2024 вiвторок
14:01
Погляд Юрій Богданов

Суперечливість у відповідях — це взагалі соціологічна норма. Те, що люди часто хочуть і думають суперечливо — норма і для мене, і для вас, і для всіх людей

Зміст

Навпаки, треба докладати зусиль і мати відповідний рівень рефлексії, щоб мінімізувати суперечливості власного мислення.

Тому часто в рамках одного опитування на питання про суспільне та особисте люди схильні в першому випадку давати суспільно прийнятну відповідь (наприклад, "Корупція — зло"), а в другому залишати вигідну собі позицію ("Хочу, щоб кум міг порішати). Так, соціально прийнятна відповідь — бич соціологічних досліджень. Що кількісних, що якісних. Саме тому у якісних опитуваннях завжди зашито вивірчі тест-питання.

Те, що значна частина хоче перемовин, але при цьому хоче перемовин на умовах України — абсолютна норма. Просто тому, що війна завжди закінчується перемовинами — навіть якщо це перемовини про капітуляцію однієї зі сторін. Але бажаючи перемовин, все ж хочуть перемовин про поразку Росії.

Читайте також44% за перемовини з Росією, однак їх не буде

Залежно від динаміки в тилу, на фронті, в міжнародці настрої будуть змінюватися в той чи інший бік. Тут не треба абсолютизувати роль і значення пропаганди. Люди в принципі складно формують уявлення про реальність. І слова їх товариша, який служить впливають не менше, ніж зрада чи перемога з новин. Або особисті відчуття людини, хоча вони не менш суб’єктивні, ніж оцінка їх товариша.

"Втома від війни", яка формується з часом у тій чи іншій формі у частини суспільства — це природний стан речей для будь-якої війни у будь-які часи. Особливо коли війна перестала бути просто повсякденною формою існування людських спільнот.

Найбільш масштабна в новітній історії "втома", викликана абсолютно звірячою формою війни — це Перша світова, звісно. У Франції, Німеччині, Британії 1917 року це проявилося найяскравіше: люди почали масово війну саботувати, одночасно з цим механізми державного примусу вийшли на новий рівень (ми ще навіть на 5% до того не дійшли), а на вершині цього був страх, що війна триватиме ще 30-40 років, настільки невимовний жах формувала нескінченна окопна війна і суворі (а не як у нас) обмеження в тилу.

Читайте також: Роздуми над соціологією: Держава має бути чесною, а не розказувати фігню

Ви чи я можемо скільки завгодно апелювати до раціонального (наприклад, пояснювати, що побутові страждання українців зараз навіть смішно порівнювати зі стражданнями французів Першої світової чи тим більше корейців Корейської), але люди не часто порівнюють обʼєктивні показники. Частіше вони оцінюють субʼєктивні відчуття. Така наша природа. Тому невдоволення буде каналізуватися або у вимогу "припините це усе", або в опозиційність, або у внутрішню еміграцію, або просто у роздратування. Це неминуче. Просто у кожного свій поріг терплячості та своя форма адаптації.

Для країни, яка зустріла війну з переважно несформованими інституціями (як державними, так і суспільними), слабкою економікою і купою внутрішніх суспільних суперечностей і конфліктів, ми добре тримаємося. І соціологія це теж підтверджує. Я не впевнений, що інші країни, з набагато кращим базовим станом витримали б краще.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
Ангеліна Терська
15 липня, 2024 понедiлок
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
Костянтин Корсун
Автор Костянтин Корсун
14 липня, 2024 неділя
Китайський шпигун в українському фейсбуку
Артур Смольянінов
15 липня, 2024 понедiлок
У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
15:12
Актори серіалу "Дивні дива"
Netflix показав тизер нового сезону серіалу "Дивні дива"
15:08
Андрій Сибіга
"Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму
15:01
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
14:56
Верховна Рада
ВР прийняла закон щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну енергетичного обладнання
14:32
Віктор Орбан
Євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів Орбана до Росії та Китаю
14:27
Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"
14:23
ракетна атака на Охматдит
Директор Охматдиту спрогнозував, коли лікарня зможе відновити роботу
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:08
Постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, енергетика: Україна й Чехія проведуть міжурядові консультації у Празі
14:03
Оновлено
Ілюстративне фото
На Херсонщині окупанти атакували бригаду газової служби та поранили старосту Антонівки
13:48
Збройні Сили України
За самовільне залишення частини у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду
13:48
Гарет Саутгейт
Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт пішов у відставку
13:44
Оновлено
Роберта Мецола
Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту
13:27
Судді, який під виглядом відрядження вирушив у подорож на лайнері островами у Карибському морі, оголосили підозру
13:25
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала"
13:14
росія мобілізація орки окупанти
У РФ розробляють систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих, - розвідка Британії
13:06
Аналітика
У червні 2024 в Україні різко впала кількість реєстрацій ФОПів. Дослідження YouControl
13:02
Володимир Зеленський
"Зеленський – людина-геноцид": добірка фейків світових ЗМІ за 16 липня
12:59
Мар'яна Безугла
За умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ: Безуглу внесли до бази "Миротворця"
12:52
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат пояснив, чи потрібно сплачувати штраф, якщо людина не встигла оновити дані у ТЦК
12:46
Армія, Велика Британія
Смертоносний квартет: Британія зміцнить свої збройні сили на тлі напруженості з Росією, Іраном, Китаєм та КНДР
12:45
Шеннен Догерті
Зірка "Усі жінки - відьми" Шеннен Догерті припинила процес розлучення з чоловіком за день до смерті
12:27
розбір завалів у Мирнограді
Обстріл Мирнограда 14 липня: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
12:17
орбан путін
Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією, - Bild
12:17
На фото: Монатік
MONATIK після скандалу з весіллям в Італії відзвітував, скільки зібрав на ЗСУ в закордонному турі 
12:11
електроенергія
Упродовж доби діють 4 черги погодинних графіків вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 16 липня
12:05
Віктор Орбан
РФ запустила фейк про нібито підготовку Україною замаху на Орбана. ЦПД пояснив мотиви
12:05
OPINION
Віктор Андрусів
Венс і Трамп. Не ведіться на істерію
12:01
Євросоюз
ЄС відправить на саміт у Будапешті держслужбовців замість єврокомісарів
11:48
Ілон Маск
Ілон Маск пообіцяв виділяти по $45 млн на місяць політгрупі Трампа для підтримки його виборчої кампанії, - WSJ
11:44
Київ спека
Фактично найспекотніший день літа: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 17 липня
11:39
відсутність світла
У семи областях 16 липня застосували аварійні вимкнення світла: причина
11:38
Оновлено
Shahed 136
Російський "шахед" вдруге за добу залетів у Білорусь і, ймовірно, пролетів там понад 300 км, - "Гаюн"
11:35
Ексклюзив
US Department of Defense
Жодна країна так швидко не переоснащувалася: Згурець про F-16
11:25
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
За закриття справи просили $170 тис.: посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
11:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Росія веде гібридну боротьбу з НАТО та чому українські біженці опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії. Акценти світових ЗМІ 16 липня
11:05
Готували ракетні удари по Харківщині та Сумщині: СБУ затримала подружжя, яке працювало на ФСБ
11:01
PR
Криптогаманець Trustee Plus: розрахунки стейблкоінами USDC у мережі Solana — крок назустріч користувачам
11:00
речник Держдепу США Метью Міллер
США підтримують Україну у прагненні залучити Росію до майбутнього Саміту миру, - речник держдепу
10:59
У Польщі група молодиків напала на підлітка з України: відрізали палець і використали сльозогінний газ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV