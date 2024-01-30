Перемогти Україну може лише наша влада
Ну от вже Роберт Фіцо заявляє, що словаки не блокуватимуть ні 50 мільярдів євро для України, ні постачання зброї від словацького бізнесу
Попустило.
Вот што Шольц животворящіє дєлаєт.
Ну, й інші гравці на цивілізаційному полі.
А не Офіс, як про це скажуть в єдамарафонє.
І це добре.
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Не треба паніки. Економіка об'єднаної Європи (навіть без США та Канади) - у 12 разів більша за російську.
Якщо не буде зрадоньки — то хто кого пересидить?
12:1. 3-й клас, перша чверть. І коню ясно.
І не треба казати, що Китай впряжеться за сасєдушек.
Китай їх буде стригти як овець. І задорого продавати.
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А ми отримуємо все або задешево, або як гранти.
Повторюся: перемогти Україну може лише наша влада — корумпована, неповоротка й абсолютно байдужа до народу і ЗСУ.
Але все одно переможемо!
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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