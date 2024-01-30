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OPINION

Перемогти Україну може лише наша влада

Віктор Бобиренко
30 січня, 2024 вiвторок
08:05
Погляд Віктор Бобиренко

Ну от вже Роберт Фіцо заявляє, що словаки не блокуватимуть ні 50 мільярдів євро для України, ні постачання зброї від словацького бізнесу

Попустило.

Вот што Шольц животворящіє дєлаєт.

Ну, й інші гравці на цивілізаційному полі.

А не Офіс, як про це скажуть в єдамарафонє.

І це добре.

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Не треба паніки. Економіка об'єднаної Європи (навіть без США та Канади) - у 12 разів більша за російську.

Якщо не буде зрадоньки — то хто кого пересидить?

12:1. 3-й клас, перша чверть. І коню ясно.

І не треба казати, що Китай впряжеться за сасєдушек.

Китай їх буде стригти як овець. І задорого продавати.

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А ми отримуємо все або задешево, або як гранти.

Повторюся: перемогти Україну може лише наша влада — корумпована, неповоротка й абсолютно байдужа до народу і ЗСУ.

Але все одно переможемо!

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Словаччина
Європа
Війна з Росією
Перемога України
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