Попустило.

Вот што Шольц животворящіє дєлаєт.

Ну, й інші гравці на цивілізаційному полі.

А не Офіс, як про це скажуть в єдамарафонє.

І це добре.

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Не треба паніки. Економіка об'єднаної Європи (навіть без США та Канади) - у 12 разів більша за російську.

Якщо не буде зрадоньки — то хто кого пересидить?

12:1. 3-й клас, перша чверть. І коню ясно.

І не треба казати, що Китай впряжеться за сасєдушек.

Китай їх буде стригти як овець. І задорого продавати.

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А ми отримуємо все або задешево, або як гранти.

Повторюся: перемогти Україну може лише наша влада — корумпована, неповоротка й абсолютно байдужа до народу і ЗСУ.

Але все одно переможемо!

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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