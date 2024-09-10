Зараз зрадники, які палять машини, крадуть або знищують майно військовослужбовців та зливають координати наших військ, отримують від Росії, по-перше, — гроші, і по-друге, у разі потрапляння в тюрму — гарантію безпечного життя в камері, ніякої мобілізації. Вони гірше відкритого ворога, вони діють під виглядом своїх, і впевнені, що ворог їх колись врятує, і що російська ракета прилетить в когось іншого, але точно не в них самих.

Таким чином, у нас створені умови, які сприяють вербуванню диверсантів та створюють їм ілюзію безпеки. Це несправедливо.

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Вважаю, що влада має негайно ухвалити такі рішення:

Створити військові суди для прискореного винесення рішень щодо російських диверсантів.

Ухвалити закон, що зрадники України під час воєнного стану відбувають покарання на фронті у складі спеціальних інженерних підрозділів.

У складі окремих бригад та окремих батальйонів створити спеціальні підрозділи ув'язнених для особливо небезпечних зрадників, які люблять, наприклад, палити машини або робити інші види диверсій. Зрадники мають відбувати визначене судом покарання без зняття судимості прямо на фронті, у складі спеціального підрозділу, без видачі особистої зброї, і застосовуватись для виконання особливо небезпечних завдань з розмінування маршрутів та обладнання передових позицій. Діяти вони мають під конвоєм та охороною, як у тюрмі.

Усю повноту контролю за виконанням завдань та усю відповідальність за умови виконання покарання, щоб зрадники не втекли, виконували вимоги військової дисципліни, покласти виключно на командирів цих спеціальних підрозділів для зрадників.

Без сумнівів, усі бойові командири таке поповнення на таких умовах з задоволенням приймуть та знайдуть, яким чином таких підлих зрадників використати максимально ефективно. І якщо цей пакет заходів набере чинності, почне працювати справедливість, і зрадники, які допомагають ворогу вбивати своїх співгромадян, будуть змушені сумлінно працювати на перемогу України. Підпали перестануть бути легким та безпечним бізнесом.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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