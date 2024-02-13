Поки на кордоні сипалося зерно з фур — у Москві лилося шампанське
Найгірше, що можемо робити зараз, це узагальнювати
Ворогом стала не проросійська агентура, а вся Польща та поляки.
Саме це і було метою російської провокації.
Саме цього вона досягнула.
Хоча кому, як не українцям, після двох Майданів, знати, які вони вигадливі на провокації.
З поляками не вийшло домовитися про поділ українських земель, як з мадярськими та румунськими ультраправими?
Нічого, якщо не виходить Андрусівське перемир'я або Ризький мир, то давайте Хмельниччину чи Коліївщину.
Не за практичним втіленням, звісно, а за емоційним градусом.
Заклики бойкотувати польські продукти — це урівняння поляків і росіян на одній дошці ворогів.
Побачите, якщо ця спецоперація закінчиться вдало (а судячи з реакції українців так і станеться), то буде далі.
Заяви про Чернівці та Одесу від румунів, про Закарпаття від мадярів — це лише розігрів.
Навколо нас створюють огненне коло. Новий "Чотирикутник смерті".
Це ще один напрямок, який качатимуть у світі. Їх або є, або буде вже кілька:
- образ РПЦвУ як церкви-мучениці;
- тотальна корупція;
- нелегітимність Зеленського з весни.
За всіма напрямками має бути контратака держави, але вона захоплена купкою ("п'ять-шість менеджерів") профнепридатних сіростей з виразним російським смородом.
У випадку з останньою провокацією на кордоні — давайте трохи скрутимо емоції.
Це важко. Суспільство виснажене. Останні події з відставками добили. Ситуація на фронті найтяжча з 22 року. Будь-що зриває емоційний баняк.
Ще й лютий. Найбільш бл*дський місяць в нашій історії та загалом для психоемоційного стану.
Момент було обрано ідеально.
Тригер було підібрано перфектно.
Поки на кордоні сипалося зерно з фур — десь в Москві лилося шампанське.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.85 Купівля 37.85Продаж 38.44
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе